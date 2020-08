Jetzt definitiv: Roßweiner Grundschule kann durchsaniert werden

Roßwein

Diese Nachricht ist taufrisch: Die Stadt Roßwein hat nun auch für den dritten und letzten Bauabschnitt der Sanierung der Weinbergschule den Fördermittelbescheid vom Freistaat Sachsen erhalten. „Das ist eine gute Nachricht, weil wir nun Planungssicherheit haben und wissen, dass die Grundschüler und Lehrer nicht noch mehrmals umziehen müssen. Wir können mit den Arbeiten durchziehen bis zum Ende“, sagt Roßweins Bauamtsleiter Dirk Mehler.

Nur noch einmal umziehen

Zurzeit sind die Grundschule und der Hort ausgelagert in Räumlichkeiten des Fachzentrums Metall und Technik an der Döbelner Straße, weil am eigentlichen Standort an der Straße der Einheit der zweite Bauabschnitt in vollem Gange ist. Dieser soll die Zeit bis April des nächsten Jahres in Anspruch nehmen. „Mit dem Fördermittelbescheid für den dritten Abschnitt ist nun das Ziel, noch im Herbst dieses Jahres die ersten Leistungen dafür auszuschreiben und dann Anfang 2021 parallel zu den laufenden Arbeiten damit zu beginnen. Alles komplett fertig sein soll nach jetzigem Stand im Februar 2022“, erklärt der Bauamtsleiter. Bis dahin bleiben die Grundschüler im Ausweichobjekt Döbelner Straße. Es wäre lediglich noch ein Umzug notwendig – der zurück ins angestammte Objekt am Weinberg.

3,2 Millionen Euro im letzten Abschnitt

Insgesamt 3,2 Millionen Euro sollen im Zuge des dritten Bauabschnitts in die Grundschule investiert werden, davon fließen 1,9 Millionen Euro Fördermittel. Die Türen, der Schallschutz, die Sanitäranlagen, ein Aufzug, die Grundleitungen im Kellergeschoss und schließlich die Außenanlagen – alles das soll Bestandteil dieses letzten, großen Abschnitts sein.

Gerade eben werden knapp 700 000 Euro verbaut für die Instandsetzung der Heizung und der Regenwasserableitung. Im Hortbereich sind laut Dirk Mehler bereits alle Heizungsstränge verlegt und auf Dichtheit geprüft. Jetzt gehe es weiter im Gebäudeteil der Grundschule. Für Schule und Hort werden rund 210 neue Rippenheizkörper gehängt. Auch die Trockenbauer sind im Einsatz. Diese verkleiden die Steigleitungen.

Statik beachten

„Ziemlich zeitaufwendig ist das Bohren der Löcher für die Heizungsleitungen. Wir mussten dafür sogar einen Statiker hinzuziehen“, beschreibt der Bauamtsleiter ein Detail. Der Hintergrund ist, dass auch durch sogenannte Riegel des Gebäudes gebohrt werden muss. „Hinter dem sichtbaren Beton dieser Elemente verbergen sich Bügelbewährungen aus Metall, die eine statische Funktion haben und natürlich nicht angebohrt werden dürfen. Es gibt zwar Zeichnungen vom Bau, aber nicht alle stimmen. Deshalb müssen zumindest exemplarisch einige der Bewährungen mit einem Suchgerät aufgespürt und freigelegt werden“, erklärt Dirk Mehler den notwendigen Aufwand.

Fernwärme bleibt

Beheizt werden Grundschule und Hort auch künftig mit Fernwärme. Ein Raum für die neue Hausanschlussstation ist bereits hergerichtet, die Station selbst soll Ende August geliefert und montiert werden. Der Bauamtsleiter: „Ende September soll die Heizungsanlage wieder laufen. Das ist notwendig, damit in der kalten Jahreszeit im Gebäude weiter gearbeitet werden kann.“ Dann wie gesagt auch für den letzten Bauabschnitt.

Von Olaf Büchel