Jetzt reicht der Platz – Verkehrsschule Döbeln kann im Gewerbegebiet bauen

Döbeln

Jetzt wird doch noch alles gut. Die Verkehrsschule Döbeln kann nun doch noch im Döbelner Gewerbegebiet Süd, unweit ihres jetzigen Firmensitzes an der Arndt-Gennrich-Straße 5 einen neuen Firmensitz mit Fahrzeughalle und Werkstatt für Lkw und Pkw der Fahrschule sowie ein Gebäude mit Büros sowie Ausbildungs- und Sanitärräumen bauen. Das hat Inhaber Steffen Janasek schon seit diesem Jahr vor. Dazu hatte er im Januar von der Stadt eine 2.000 Quadratmeter großen Gewerbefläche im besagten Gewerbegebiet erworben. Die Verkehrsschule sollte nach einem Installationsbetrieb die zweite Ansiedlung in dem Gewerbegebiet werden. Die Stadt hatte das Gelände der ehemaligen „Möbelwerke Döbeln“ mit Hilfe von Fördergeld geschliffen und wieder als Gewerbestandort hergerichtet. Unternehmen unterschiedlicher Art hatten im Vorfeld Interesse an Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Döbeln Süd, ehemalige „Möbelwerke Döbeln“, bekundet. Seit 2017 wurden die neu entstandenen Gewerbeflächen durch die Stadt angeboten.

Verkauf seit Februar abgesegnet

Steffen Janasek stellte mit seiner Verkehrsschule einen Kaufantrag für die 2.000 Quadratmeter große Fläche. Im Februar beschloss der Stadtrat den Verkauf der Fläche an die Verkehrsschule. Der Unternehmer hatte danach sofort Hallen aufgetrieben und gekauft. Die Verkehrsschule bietet ein vielfältiges Spektrum an Aus- und Weiterbildung zur Führerscheinprüfung, Lehrgänge für Berufskraftfahrer und Ferienkurse an. Auf der zu erwerbenden Fläche sollte eine Fahrzeughalle mit Werkstatt entstehen sowie ein Gebäude mit modernen Büro-, Ausbildungs- und Sanitärräumen errichtet werden.

Bei Planung aus allen Wolken gefallen

Als es nach dem Grundstückskauf aber an die Detailplanung ging, fiel Steffen Janasek aus allen Wolken: Die angegebenen Maße des Grundstückes stimmten nicht. Es war deutlich kleiner. Das kam bei der nachträglichen Vermessung der Fläche heraus. Für den Unternehmer eine Katastrophe, denn die Halle, die er bereits gekauft hatte, passte nicht wie vorgesehen auf die Fläche. Laut Stadtratsbeschluss vom Februar verkaufte die Stadt dem Unternehmer eine unvermessene Gewerbefläche von circa 2.000 Quadratmeter Größe. Wegen der doch recht deutlichen Abweichung fanden beide Seiten nun eine neue Lösung. Im Gewerbegebiet Süd an der B 169 wurde ein alternatives deutlich größeres Grundstück gefunden, das nunmehr flächenmäßig die Voraussetzung für die Errichtung des neuen Firmenstandortes der Verkehrsschule erfüllt.

Beschluss muss aufgehoben werden

Der bereits gefasste Verkaufsbeschluss des Stadtrates vom Februar muss deshalb in der kommenden Stadtratssitzung aufgehoben und der geschlossene Vertrag rückabgewickelt werden. Dann wird der neue Grundstücksverkauf beschlossen.

Bisher arbeitet die Verkehrsschule auf einem angrenzenden Grundstück in gemieteten Gewerberäumen. Mit dem Neubau will sich das Unternehmen auch räumlich auf den modernsten Stand bringen. Im späten Frühjahr 2020 soll der Hallenbau starten, so Inhaber Steffen Janasek.

Von Thomas Sparrer