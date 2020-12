Großweitzschen

Als Bürgermeister der Gemeinde Großweitzschen hat es Jörg Burkert weiß Gott nicht leicht. Die Altlasten der Gemeinde tragen er und seine Mitarbeiter als schweres Gepäck mit sich herum. Im Gemeinderat werden ihnen nicht selten harte Worte entgegen gebracht. Im großen DAZ-Interview zum Jahresende versucht er, die Lage einzuordnen.

Frage: Seit Ihrem Amtsantritt im Jahr 2018 haben Sie vor allem eines auf der Agenda: Die Fehler der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. Bleibt da überhaupt noch Zeit für die aktuellen Dinge?

Jörg Burkert: Der Spagat, den wir derzeit leisten, ist sehr groß. Prüfbericht, Jahresabschlüsse, Corona, Kellerbrand, die täglich aktuell anfallenden Aufgaben und natürlich müssen wir auch zukunftsorientiert und vorausschauend arbeiten, um unsere Gemeinde weiter voranzubringen. Viele Maßnahmen wurden auch in diesem Jahr umgesetzt und angeschoben. Das erfordert von allen Mitarbeitern große Einsatzbereitschaft.Nur gemeinsam kann alles bewältigt werden.

Der Sächsische Rechnungshof durchleuchtete die Verwaltungsarbeit der Jahre 2008 bis 2018. Der dazugehörige Prüfbericht sorgte schon für hitzige Debatten im Gemeinderat, ohne dass er bisher überhaupt offiziell besprochen wurde. Im Januar soll das passieren. Mit welchem Gefühl gehen Sie in die Diskussion?

Um die vielfältigen neuen Aufgaben zu bewältigen, müssen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und unsere Schlüsse ziehen. Der Prüfbericht prangert die Arbeit der letzten Jahre nicht an. Viel mehr soll er neue Wege aufzeigen, um zukunftsorientiert zu arbeiten und unsere Gemeinde zu stärken. Wir investieren sehr viel Arbeit in die Aufarbeitung des Prüfberichtes des Sächsischen Rechnungshofes. Wir sind dazu verpflichtet, die daraus resultierenden gesetzlichen Forderungen zu erfüllen. Zum Abarbeiten dieser Forderungen ist ein vorgegebener Zeitplan einzuhalten. Wir müssen nach vorn schauen und kontinuierlich die Empfehlungen und Hinweise, die sich aus dem Prüfbericht ergeben, umsetzen. Und genau das tun wir gerade. Persönlich stehe ich zu den Beschlüssen, die in dieser Zeit gefasst wurden, genauso wie die Mehrheit der Gemeinderäte. Um verwaltungsinterne Abläufe abzusichern, Fehler oder Probleme aufzuzeigen, benötigt man fachkundiges fundiertes Wissen. Deshalb gibt es die Prüfung durch den Rechnungshof, Rechnungsprüfer oder fachspezifischen Aufsichtsbehörden.

Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeinderat erweist sich oft als schwierig. Nicht selten wird bis aufs Messer diskutiert und debattiert. Behindert das Ihre Arbeit oder befürworten Sie den regen Austausch?

Ein reger Austausch von Meinungen und Argumenten ist enorm wichtig. Alle Gemeinderäte sind angetreten, um unsere Gemeinde lebenswert und zukunftsorientiert mitzugestalten. Ein hohes Maß an Transparenz und das Zulassen verschiedener Meinungen und Ansichten gehören dazu. Konstruktive Kritik bringt uns weiter und wird auch gern angenommen. Jedoch muss es immer sachlich bleiben, persönliche Belange oder Angriffe, sowie Rufschädigung haben keinen Platz im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit.

Was wünschen Sie sich diesbezüglich von den Kritikern in den Reihen der Gemeinderäte?

Mein Wunsch ist Vertrauen, ein respektvolles Miteinander, Verantwortung übernehmen, zu den Beschlüssen des Gemeinderates stehen, gemeinsame Wege und Ziele definieren, um die kommenden Herausforderungen zum Wohl unserer Gemeinde zu meistern. Ich würde mir wünschen, dass die Gemeinderäte öfter den Weg ins Gemeindeamt finden, um zu einer konstruktiven Meinungsfindung zu kommen.

Der Brand in einem Westewitzer Wohnblock forderte schnelles Handeln. Noch immer hat die Gemeinde mit den Folgen zu kämpfen. Wie haben Sie das Passierte erlebt?

Der schwere Brand in einen Wohnhaus hat mich sehr betroffen gemacht. Ich bin froh, dass kein Mensch verletzt wurde. Den Einsatzkräften der Feuerwehren und allen, die in dieser Nacht geholfen und unterstützt haben, ein großes Dankeschön. Auch jenen, die betroffene Mieter nach dem Brandereignis aufgenommen und versorgt haben. Danke auch an alle Firmen, die sofort zur Stelle waren, um Notreparaturen auszuführen oder Notunterkünfte herzurichten. Es zeigt, wie stark der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft in solch einer Krisensituation sind.

Um die Gemeinde finanziell auf stabilere Füße zu stellen, wurden Pachten und Mieten für kommunale Wohnungen erhöht. Fällt es Ihnen schwer solche unbeliebten Entscheidungen zu treffen?

Auch das ist ein Ergebnis aus dem Prüfbericht des Rechnungshofes. Über viele Jahre wurden Mieten und Pachten in der Gemeinde nicht zeitgemäß angeglichen. Investitionen in kommunalen Wohnraum waren dadurch kaum möglich. Ein Großteil der Haustechnik ist verschlissen und muss erneuert werden. Handwerkerrechnungen müssen beglichen werden. Kontinuierlich steigen die Lohn- und Ersatzteilkosten in allen Bereichen. In den letzten beiden Jahren wurde viel Geld für die Sanierung der Wohngebäude in die Hand genommen. Es wurden Abwasserleitungen, Regenwasserleitungen, ein Dach mit Dachstuhl und Dämmung erneuert. Einige Wohnungen wurden komplett saniert und instandgesetzt. Um die Sanierung des kommunalen Wohneigentums weiter voran zu treiben, ist es unumgänglich, schrittweise die Mieten auf das ortsübliche Niveau anzugleichen.

Sie sind seit zwei Jahren Bürgermeister. Mit dem Wissen von heute: Würden Sie sich wieder zur Wahl stellen?

Die Herausforderungen der letzten beiden Jahre waren enorm, jedoch konnte vieles bewirkt werden. Ziel muss es jetzt sein, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Aus Krisen lernen, um gemeinsam neue Wege zu beschreiten und gestärkt den neuen und alten Herausforderungen zu begegnen. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ich bereue es nicht, mich zur Wahl gestellt zu haben und freue mich, die Gemeinde gemeinsam mit meinem Team weiter voran zu bringen.

Was ist Ihnen in diesem zweifelsohne schwierigen Jahr besonders in Erinnerung geblieben? Gab es auch gute Nachrichten aus der Gemeinde Großweitzschen?

Es gibt viele gute Nachrichten: Der Start des Breibandausbaues, die weitere Sanierung der Straßen im Gewerbepark, die Umsetzung des „Digitalpakt Schule“, der Erwerb von mobilen Endgeräten für die Grundschule, der Bau der Wasserleitung zum Friedhof, dessen Zaunbau sowie die Instandsetzung der Treppenanlage an der Kapelle in Hochweitzschen. Wir konnten den Bebauungsplan zum „Wohngebiet am Kirschberg“ umsetzen und weiter bearbeiten, haben zahlreiche Straßen im Gemeindegebiet instandgesetzt und saniert, ebenso wie kommunalen Wohnraum.

Welche großen Aufgaben stehen der Gemeinde in den nächsten Monaten bevor?

Da ist zum einen die Erstellung weiterer Jahresabschlüsse, die uns beschäftigen wird. Außerdem sollen Vereinsförderrichtlinie, Feuerwehrsatzung und Feuerwehrentschädigungssatzung verabschiedet werden. Größere Maßnahmen, die wir mit Hilfe von Fördermitteln stemmen wollen und werden, sind zum Beispiel die Sanierung des Westewitzer Parkes, die Instandsetzung der „Ladestraße“ in Westewitz sowie Planungen zur Brandschutztechnischen Sanierung der Grundschule. Auch der Baustart zur Erschließung des Wohngebietes „Am Kirschberg“ wird ein Höhepunkt sein. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Planvorhaben.

Was wünschen Sie sich für die nächsten Monate? Persönlich und beruflich?

Persönlich wünsche ich meiner Familie und mir und allen Bürgern der Gemeinde vor allem Gesundheit. Das ist für mich in dieser Zeit das Wichtigste. Beruflich wünsche ich mir eine konstruktive, vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit des gesamten Gemeinderates mit der Verwaltung zum Wohl der Einwohner der Gemeinde Großweitzschen.

Von Stephanie Helm