Johann zieht es in den Regenwald

Döbeln

Ein Auslandsjahr stand bei Johann Landgraf schon seit einigen Jahren auf dem Zettel. In ein paar Wochen ist es soweit. Dann packt der 20-jährige Döbelner seinen Rucksack und geht für ein knappes Jahr nach Costa Rica, um bei einem Regenwaldprojekt zu arbeiten.

Den Zeitpunkt hat er genau gewählt. Nach dem Abitur 2017 am Lessing-Gymnasium absolvierte Johann Landgrafzunächst eine Tischlerausbildung. „Ich wollte nach zwölf Jahren Schule endlich auch etwas können und nicht nur etwas wissen“, sagt er. Weil er neben und in der Tischlerwerkstatt seines Vaters an der Döbelner Ziegelstraße aufgewachsen ist, teilte er die Begeisterung für Holz und begann in einer Leipziger Innenausbaufirma seine Lehre. Im Sommer hat er die Ausbildung erfolgreich in Döbeln beendet und wartet nun noch seine Freisprechung als Tischlergeselle Ende September ab, um sein Auslandsjahr zu starten. Danach will Johann Internationale Beziehungen oder Politikwissenschaft studieren und vielleicht später in der Entwicklungshilfe arbeiten. Das Auslandsjahr soll ihn darin bestärken und passte jetzt genau in seine Lebensplanung. „Jetzt bin ich noch ungebunden und unabhängig“, sagt er.

Für ein knappes Jahr zieht es den 20-jährigen Johann Landgraf aus Döbeln in den Regenwald nach Costa Rica. Nach seiner Tischlerlehre und vor seinem Studium will der junge Mann sein Auslandsjahr dem Klimaschutz in einem vom Bundesentwicklungsministerium geförderten Projekt widmen. Quelle: Sven Bartsch

Ausgesucht hat sich der 20-Jährige den vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderten Freiwilligendienst „weltwärts“. Seinen weltwärts-Dienst wird er für die deutsche Organisation Pro Regenwald in Costa Ricaleisten. Die Organisation betreibt nicht nur Baumschulen mit Regenwaldbäumen und hilft bei Wiederaufforstungsprojekten. Sie forscht auch auf dem Gebiet und leistet Bildungsarbeit, um bei den Bauern und in Schulen das Bewusstsein für den Erhalt des Regenwaldes zu fördern. Neben der Arbeit direkt für den Regenwald wird Johann in Costa Rica auch Englisch unterrichten und Sportangebote im Rahmen dieser Bildungsarbeit leiten.

Los gehen soll es am 10. Oktober. Aktuell muss er für seinen Aufenthalt noch seinen Impfstatus auffrischen. Und er lernt gerade Spanisch. „Ich wollte bei meinem Auslandsjahr unbedingt in ein spanischsprachiges Land und Spanisch als weitere Fremdsprache lernen. Zudem hat mich Mittelamerika schon seit meiner Kindheit immer fasziniert.“

Eigener Beitrag zum Klimaschutz

Jetzt will Johann mit dem Projekt auch seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn für ihn als Teil der jungen Generation ist Klimaschutz gerade das Thema Nummer eins. „Wir jungen Leute müssen mit den Versäumnis in der weltweiten Klimapolitik leben. Deshalb ist diese Klimaschutzbewegung, das Aufbegehren der jungen Menschen gerade so wichtig“, sagt der 20-Jährige. Am liebsten hätte er seinen Dienst in Costa Rica auch auf klimaneutralem Weg angetreten. Er hat das per Schiff von Bremerhaven bis Mexico durchgespielt. Am weiteren Landweg über Guatemala, Honduras und durch Nicaragua scheiterte die Idee. So wird er nun doch fliegen.

Gut die Hälfte der Kosten für seinen Aufenthalt in Costa Rica hat Johann bereits selbst eingeworben. So hat er bei einem Vortrag über Pro Regenwald im Café Courage einige Unterstützer gefunden.

Wer Johann mit einer kleinen Spende für seine Eigenbeteiligung am Regenwald-Projekt unterstützen möchte, kann eine personenbezogene Spende mit Johanns Spendenkürzel „wwcr19-15“ im Verwendungszweck an Pro Regenwald, IBAN: DE84 7002 0500 0008 8195 00, BIC: BFSWDE33MUE bei der Bank für Sozialwirtschaft überweisen.

Von Thomas Sparrer