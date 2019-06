Mockritz

Die knapp 100 Beschäftigten des Herstellers für Gasgeneratoren in Airbags Joyson in Mockritz haben mit ihrem Arbeitskampf seit Januar einen Teilerfolg erzielt: Die Unternehmensführung hat einem Sozialtarifvertrag zugestimmt. Dieser regelt die Modalitäten für eine geordnete Schließung des Betriebes bis Jahresende.

„Der Einsatz der Kollegen hat sich gelohnt, weil jetzt die Bedingungen anders sind. Es gibt keine grundsätzlichen Kündigungen mehr. Dazu hat sich das Angebot der Abfindungen verbessert, indem auch Kinder und Schwerbehinderungen berücksichtigt werden“, sagte der Gewerkschaftssekretär der IG Metall (IGM) Riesa, Steven Kempe, der DAZ.

Wahl zwischen zwei sächsischen Standorten

Die Mockritzer Beschäftigtem haben nun die Wahl: Sie können das Unternehmen mit einer Abfindung, die sich auch nach Alter und Betriebszugehörigkeit richtet, sofort verlassen. Oder sie wechseln in einen der anderen Standorte nach Freiberg oder Elterlein bei Annaberg-Buchholz.

Für diesen Fall hat die IGM einen Sicherungsschutz ausgehandelt: Wer nach dem Standortwechsel innerhalb von 24 Monaten gekündigt wird, erhält dennoch die volle Abfindung, die er auch jetzt bekommen würde.

Schließung in drei Schritten ab August

Damit steht allerdings auch die Schließung des Mockritzer Standortes fest. Joyson hatte die Werke des Vorbesitzers Takata übernommen und nur kurze Zeit später im Oktober 2018 die Schließung in Mockritz angekündigt. Diese solle mit Entlassungen in drei Schritten ab August bis Jahresende umgesetzt werden.

„Die Schließung war leider nicht abzuwenden. Im Gesamtpaket ist das jetzt eine Verbesserung, aber zufriedenstellend wäre es, wenn die Firma am Standort geblieben wäre“, sagte Kempe.

Betriebsrat in Freiberg in Gründung

Dennoch scheint sich der Teilerfolg der Mockritzer auf die anderen Standorte auszuwirken. Bis zur Werksschließung ist hier ein Betriebsrat aktiv, der die Einhaltung des neuen Sozialtarifvertrages überwacht.

Nun laufe auch in Freiberg die Gründung eines Betriebsrates. „Das hat den Kollegen dort die Augen geöffnet, wie schnell sich im Betrieb etwas drehen kann, wo man gerade noch denkt, alles ist gut und schön“, sagte Kempe.

Döbelner Gewerkschaftsstammtisch am 11. Juni

Wer sich die Mockritzer zum Vorbild nehmen will, kann sich bei der nächsten Veranstaltung der IG Metall Riesa in Döbeln informieren. Diese lädt am Dienstag, 11. Juni, ab 17 Uhr ins Hotel Bavaria zum zweiten Stammtisch dieses Jahres ein. Geplant ist eine offene Gesprächsrunde für Mitglieder und Interessierte zu Grundsatzfragen der heutigen Arbeitswelt.

Von Sebastian Fink