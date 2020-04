Jubiläumsfeier in Gersdorf wird verschoben

Hartha/Gersdorf

Wenn es ums Feiern geht mach den Gersdorfern niemand so schnell was vor. Für den kommenden Sommer planten die Macher des jährlichen Dorffestes groß, das 20-jährige Bühnenjubiläum steht an. Doch Corona macht hier leider auch die schönsten Pläne zunichte. Am Termin Ende Mai kann nicht mehr festgehalten werden.

Aufgeschoben, nicht aufgehoben

Annika Bartling vom SV Gersdorf 1910 erklärt jedoch, aufgeschoben sei nicht aufgehoben. „Da wir als Sportverein bereits zum Anfang des Jahres mit den Vorbereitungen begonnen haben, möchten wir diese Ideen und Vorschläge nicht komplett über Bord werfen, sondern uns vielmehr für 2021 aufsparen.“ Dann gibts für die Besucher ein Programm, das sie selber mitbestimmen konnten. Es sollte alles ein bisschen anders sein als sonst, beim diesjährigen Fest. Die Organisatoren haben die Programmplanung zu vielen Teilen an die Gersdorfer abgegeben. Sie konnten bis Anfang des Jahres Musikwünsche oder Show-Acts vorschlagen. Da sei, so Bartling, die Resonanz etwas verhalten gewesen. „Wir haben aber insgesamt schon ein Programm aus diesen Vorschlägen gebastelt“, so Bartling. Neue Einsendungen sind daher nicht mehr möglich, trotz verschobenen Termins.

Neuer Termin: Pfingsten 2021

Bereits Anfang des Jahres wurde festgelegt, wie die Abläufe sein werden. Traditionell wird in Gersdorf über Pfingsten gefeiert. Das sei notwendig gewesen, so Bartling, da vor allen Dingen die Tänze und auch verschiedene Baumaßnahmen für Requisiten teilweise sehr zeitaufwendig seien. Auch die ersten Proben haben in Gersdorf schon stattgefunden. Die müssen nun natürlich aus pausieren. Damit nichts vergessen wird, wurden die Gersdorfer kreativ. Besonders bei den Tanzchoreografien mussten sie sich nämlich was einfallen lassen, die können jetzt erstmal nicht mehr geübt werden. „Wir haben die erste Choreo per Handy aufgenommen, so dass wir sie im nächsten Jahr nur nochmal auffrischen müssen. So ist es auch mit allen anderen Ideen zur Umsetzung der Wünsche“, erklärt Bartling. In Gersdorf freut man sich nun auf 2021. Dann zu Pfingsten und mit zahlreichen Gästen.

