Wie Leisnigs Geflügelzüchter sich selbst verjüngen

Leisnig

Puten, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben – die Tiere werden seit Donnerstag eingeliefert, damit sich am Sonnabend die Tore der Saxonia-Sporthalle von Leisnig für die erste Geflügelausstellung der Region in diesem Jahr öffnen können.

Welche Tiere entsprechen dem Standard?

Am Freitag bewerten die Zuchtrichter die Qualität der Tiere, damit die Ausstellungsbesucher sich am Sonnabend, 9 bis 18 Uhr und Sonntag , 9 Bis 14 Uhr ein Bild davon machen können, welche der Vögel den Standards ihrer Rasse am besten entsprechen.

Immerhin, so eine Ausstellung hat auch den Zweck, Neueinsteiger für ein Hobby zu gewinnen, welches für das ländliche Sachsen eine lange Tradition hat- so auch in und um Leisnig.

Kleine Schauen büßen ein

Hubert Vogt ist Vorsitzender des Leisniger Rassegeflügelzüchtervereins, welcher die jährliche Schau veranstaltet. Fast 500 Tiere, in der Bewertung inklusive Verkaufsklasse, werden zu sehen sein.

„Das ist viel. Darüber war ich angenehm überrascht“, so Vogt. „Besonders die kleinen Schauen büßen derzeit ganz schön ein“, schildert er ein Phänomen, welches sich mittlerweile in ganz Sachsen ausbreitet.

Selbst große Schauen stellen sehr viel weniger Tiere ein, in Leipzig zuletzt 47 000, wo früher 60 000 flatterten und gackerten.

Silberstreif am Horizont

Letztlich liege das daran, dass es überall weniger Vereinsmitglieder werden. 43 hat der Leisniger Verein derzeit, davon sind 16 unter 50 Jahren alt – für Vogt Anlass, einen Silberstreif am Horizont zu sehen. Von den Älteren würden sich nach und nach einige aus dem Zuchtbetrieb zurückziehen, auch wenn daheim aus Liebe zum Hobby noch Tiere halten. Aus Gründen der Arbeitsbelastung werde deren Zahl jedoch reduziert.

Nachfolge im Vorstand besprochen

Letzteres trifft auch auf Vogt selbst zu. Fünf Hühner halte er derzeit noch, für das Frühstücksei von vor der eigenen Haustür. Kurz vor Vollendung des 79. Lebensjahres fungiert er noch immer als Vereinsvorsitzender. Ob er sich einen Nachfolger heranzieht? „Ja, im Vorstand ist das schon besprochen“, antwortet Vogt. Dieses Jahr steht die nächste Wahl an.

Vorsitzender macht Vereinsspitze frei

Als Beisitzer würde er gern noch mitarbeiten, wenn die Mitglieder ihn wählen. Die Vereinsspitze möchte er frei machen für jemand Jüngeren.„Das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Doch wir sind vorbereitet“, sagt er und weist darauf hin, dass bei den Vorstandswahlen vor zwei Jahren der Vorstand personell umgebaut wurde. Einige Positionen mit Verantwortung sind mit jüngeren Leuten besetzt.

Feier unter Züchtern zum 130. Vereinsbestehen

129 Jahre sei der Verein alt. Ob es schon 129 Schauen gab, ist ungewiss, da in den Anfangsjahren nicht jedes Jahr eine ausgerichtet wurde. Belegt ist: Zur ersten Schau wurde 1893 eingeladen. Das 125-jährige Vereinsbestehen wurde feierlich begangen, in Kürze folgt der 130. Jahrestag - beim Bundesverband kein offizielles Jubiläum. Doch die Leisniger werden unter sich bestimmt ein wenig feiern.

Von Steffi Robak