Döbeln

Mit einem Antrag zur zukünftigen Förderung des Döbelner Treibhaus-Vereins will die CDU-Fraktion des Stadtrates immer wieder neuen Diskussionen zu diesem Thema vorbeugen. Das ist eine der Begründungen, die Fraktionschef Dr. Rudolf Lehle für dieses Vorhaben ins Feld führt. Am Donnerstag stimmen die Stadträte über den Antrag ab. Nach dem soll die Summe, welche die Stadt als Sitzgemeindeanteil für die Förderung des soziokulturellen Vereins über den Kulturraum Mittelsachsen beisteuert, auf 14 500 Euro jährlich eingefroren werden. Weniger Geld soll es nicht geben, mehr aber eben auch nicht.

Nur mit Ausnahmeregelung zur vollen Fördersumme

Dieser Antrag sei ein großer Schritt auf den Verein zu, erklärt Dr. Rudolf Lehle. „Wir wollen niemandem das Wasser abgraben und nicht, dass der Verein ohne Geld dasteht“, sagt der CDU-Fraktionschef. Man könne auf diesem Weg Planungssicherheit für alle Beteiligten schaffen, müsse sich im Stadtrat nicht immer über das Thema streiten. Bei der letzten Abstimmung über die Fördersumme hatte sich die CDU-Fraktion geschlossen der Stimme enthalten.

Die 14 500 Euro, die es nach dem Willen der CDU zukünftig immer geben soll, hatte die Stadt im vergangenen Jahr als Sitzgemeindeanteil zur Kulturraum-Förderung zugeschossen. Das waren schon im vergangenen Jahr 3000 Euro weniger, als es dem Kulturraumgesetz nach hätten sein müssen. Dank einer Ausnahmeregelung konnte der Döbelner Verein trotzdem die volle Fördersumme erhalten.

Sitzgemeindeanteil steigt auf zehn Prozent

Doch Ausnahmen wird es keine mehr geben. Abgesehen davon steigt die festgeschriebene Höhe des Sitzgemeindeanteils auf dann 10 Prozent. Und das macht den Antrag der CDU-Fraktion zu allem anderen, nur nicht zu einem Geschenk an den Verein. Denn dem gehen dann in jedem Fall Fördergelder verloren. Ausgehend von der bisher beim Kulturraum beantragten Fördersumme müsste die Stadt als Sitzgemeindeanteil 18 000 Euro beisteuern. Wenn der Antrag der CDU angenommen würde, gäbe es nicht die Möglichkeit, überhaupt darüber zu diskutieren. Und zahlt die Stadt den Sitzgemeindeanteil von zehn Prozent nicht, bekommt der Treibhausverein gar keine Förderung. Oder er muss von vorn herein die beantragte Gesamtfördersumme verringern.

Förderhöhe ist der Knackpunkt

Treibhaus-Geschäftsführerin Judith Schilling sieht es einerseits positiv, dass mit dem Antrag der CDU so etwas wie ein fester Posten für die Förderung des Vereins im Haushalt der Stadt anstrebt wird. Knackpunkt aber sei natürlich die Höhe der Summe. Käme es zum Beschluss der 14 500 Euro, müsste der Verein seinen Haushalt anpassen. Im Endeffekt würde man rund 40 000 Euro Fördermittel verlieren, rechnet Schilling. Und das würde bedeuten, „dass wir unsere Jugendarbeit nicht mehr finanzieren können.“ Gefördert werden mit Hilfe der Kulturraumgelder neben der Verwaltung auch die Projekte Kulturbeutel, das Café Courage, die Siebdruckwerkstatt, die Jugendarbeit und der Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr.

Am Donnerstag stimmt der Stadtrat über die Beschlussvorlage ab.

Von Manuela Engelmann-Bunk