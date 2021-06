Jugendbegegnung im Töpelwinkel

Döbeln

Vom 2. bis 8. August 2021 organisiert die Servicestelle Internationale Jugendarbeit des Treibhausvereins Döbeln gemeinsam mit der Organisation Roudel aus Toulouse in Frankreich die Internationale Jugendbegegnung „Youth goes for solidarity“. Die teilnehmenden Jugendlichen werden eine Woche lang in der Herberge im Töpelwinkel bei Döbeln verbringen.

„Neben vielen Möglichkeiten gemeinsam zu kochen, sich kennenzulernen und zu diskutieren soll vor allem die Praxis nicht zu kurz kommen“, erklärt Vicky Behnisch, Projektleiterin der Servicestelle Internationale Jugendarbeit. „Während der Jugendbegegnung werden Themen wie Solidarität, ehrenamtliches Engagement und Nachhaltigkeit aufgegriffen. Es werden ehrenamtliche Projekte in der Stadt und auf dem Land besucht und bei einigen auch tatkräftig mit angepackt.“

Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 20 Jahren. Es müssen keine Fremdsprachenkenntnisse vorhanden sein, da an der Begegnung auch Übersetzerinnen und Sprachanimateurinnen teilnehmen. Verpflegung und Unterkunft werden vom Projekt finanziert. Der Solibeitrag für die Teilnehmenden beläuft sich auf 150 Euro. Anfallende Reisekosten können anteilmäßig erstattet werden. Verbindliche Anmeldungen sind bis spätestens 15. Juli 2021 möglich.Anmeldung und Kontakt über Vicky Behnisch. Telefon 03431 / 67 86 397 oder per Mail an ija@treibhaus-doebeln.de.

Von Thomas Sparrer