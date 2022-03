Jugendclub Goselitz holt sich Unterstützung

Goselitz

Es geht voran im Jugendclub Goselitz. Gerade erst hat eine Gruppe Jugendlicher ihr Interesse begründet, das Domizil im Ort zurückzuerobern, jetzt geht es mit großen Schritten voran. In Zukunft soll der Jugendclub an den Sport- und Heimatverein von Zschaitz angegliedert werden. „Erste Gespräche zwischen den Jugendlichen und uns gab es Ende des vergangenen Jahres“, erklärt Mario Oehmigen vom Vereinsvorstand. „Weil es vorrangig Jugendliche unter 18 Jahren sind, die sich dort engagieren, sollen sie in unsere Obhut kommen.“ Dafür wird im Verein eine neue Abteilung gegründet. Die Weichen dafür wurden zur jüngsten Vorstandssitzung gestellt. Noch ist es nicht soweit, beide Parteien wollen noch einmal an einen Tisch kommen und die Organisation drumherum klären. Wenn es dazu kommt, wird die Kerngruppe der Jugendlichen Mitglied im Verein. Und auch wenn sie dann formell unter dem Dach des Sport- und Heimatvereins laufen, soll der Jugendclub eigenständig organisiert werden.

Unterstützung vom Bürgermeister

Auch in Sachen finanzieller Unterstützung geht es voran: Um den Jugendclub in Goselitz auszustatten und einzurichten, wurde ein Fördermittelantrag bei der Sächsischen Jugendstiftung gestellt. Als man dort von dem Engagement der Jugendlichen hörte, bot man seine Hilfe an. In einer digitalen Konferenz konnten sich die Jugendlichen ein erstes Bild davon machen, was möglich ist, wo sie Geld herbekommen können und was dafür zu tun ist. Unterstützt werden sie dabei von der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Immo Barkawitz. Der sprach sich schon frühzeitig für eine Wiederbelebung des Jugendclubs aus und bot schnell seine Hilfe an.

500 Euro für Außensitzmöbel

Das Projekt „Re:Start Jugendräume“ soll Jugendgruppen dabei helfen, neue Räume zu erschließen oder bestehende aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. 500 Euro hat die Gemeinde beantragt. Davon sollen beispielsweise Außensitzmöbel angeschafft werden. Einzige Bedingung: Im Gegenzug müssen die Jugendlichen eine Art Tag der offenen Tür veranstalten, bei dem alle Generationen zusammen kommen. Für die Goselitzer Jugendlichen stellt das kein Problem dar. Genau solche Aktionen haben sie sich fest vorgenommen.

Lesen Sie auch Jugendclub in Goselitz – eine neue Generation

Neele Pilz, Clara Winkler, Lara Schmidt, Viviane Wiesner, Julien Wiesner, Christian Richter und Hannes Conru wollen im Goselitzer Jugendclub eine neue Ära starten. In einem ersten Arbeitseinsatz haben die Jugendlichen den kompletten Jugendclub entrümpelt und die Spuren ihrer Vorgänger beseitigt. Pläne, wie es schon bald aussehen könnte, haben sie schon. „Wir wollen selber werkeln, vielleicht ein bisschen streichen. Es soll keine riesengroßen Veränderungen geben, aber ein bisschen wollen wir schon etwas machen“, erklärte Neele Pilz. Oberstes Ziel soll einmal sein: „Wir wollen ein Jugendclub sein, der für alle offen ist. So, dass wieder ein Austausch im Ort stattfindet“, sagte Clara Winkler. Für die jüngeren Kinder wollen sie einmal Nachhilfe im Club anbieten, für die älteren Herrschaften selber Kuchen backen. Der Tag der offenen Tür könnte da ein Anfang sein.

Von Stephanie Helm