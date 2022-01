Jugendclub in Goselitz – eine neue Generation

Goselitz

Jörg Fritzsche gehörte zu der Gruppe von Jugendlichen, die einst den Jugendclub in Goselitz gründeten. 1994 muss es gewesen sein. Solange, bis er selbst Vater wurde. Heute sitzt der 43-Jährige im Gemeinderat von Zschaitz-Ottewig. „Ich und noch ein paar andere haben damals selbst den Schlüssel beim damaligen Bürgermeister Horst Saupe abgeholt“, erinnert er sich. „Wir sind damals durch den Ort getingelt, von einer Stelle zur anderen, weil es für uns Jugendliche nichts gab. Wir hingen im Naherholungszentrum rum, auf dem Platz davor oder auch dort, wo heute der Spielplatz in Zschaitz ist.“

Leeren Konsum übernommen

Wie Vertriebene haben sich die Jugendlichen damals gefühlt, sagt Dörthe Gerlich. Auch sie war mit dabei, heute sitzt die 44-Jährige im Gemeindeamt – als Sekretärin. „Irgendwem waren wir immer zu laut“, sagt sie. Auf der Suche nach einem Ort, an dem sie bleiben und sich treffen können, stießen sie auf den alten Konsum in Goselitz. Der stand damals schon leer. „Durch penetrantes und wiederholtes Nachfragen bei der Gemeinde durften wir schließlich rein“, weiß Jörg Fritzsche.

Aus dem ehemaligen Konsum von Goselitz machten die Jugendlichen 1994 einen Jugendclub. Quelle: Privat

In Eigenregie bauten die Jugendlichen das Gebäude damals um. „Wir hatten ein paar Jungs dabei, die in handwerklicher Ausbildung waren. Zusammen haben wir umgebaut, umgestaltet und überlegt, wie wir unseren Jugendclub aufbauen wollen“, erinnert sich Dörthe Gerlich. „Für uns war das ein Riesending. Wir waren froh, dass wir das gekriegt haben. Also haben wir losgelegt.“ Alle packten mit an und machten aus dem einstigen Konsum einen Ort für sich. Die zwei großen Schaufenster verschwanden, stattdessen wurde es gemütlich innen drin.

Wege zerschlugen sich

Sogar einen eigenen Verein gründeten die etwa 15 Jugendlichen damals. Alle kamen sie aus der Gemeinde, verteilt über die verschiedenen Ortsteile. Dörthe Gerlich gehörte mit ihren 17 Jahren damals zu den Jüngsten. „Die Ältesten waren vielleicht Anfang 20“, glaubt sie. Irgendwann zerschlugen sich die Wege der Jugendlichen. Der eine ging beruflich in eine andere Stadt, der andere gründete eine Familie. Stück für Stück übernahm die nächste Generation den Jugendclub in Goselitz.

Mit den Jahren hat sich der Jugendclub in Goselitz verändert. Die Bäume zum Beispiel sind mittlerweile verschwunden. Quelle: Privat

Mit den Jahren ist es immer ruhiger um den Jugendclub geworden. „Es ist schade, dass sich dem keiner so richtig angenommen hat“, sagt Jörg Fritzsche. Für ihn und die anderen Jugendlichen bedeutete der Jugendclub damals ein Stück Freiheit. „Niemand hat uns reingeredet. Wir konnten schalten und walten wie wir wollten.“ Möglich war das nur deswegen, weil sich die Jugendlichen an die Regeln gehalten haben, die sie sich selbst auferlegt hatten. Den Nachbarn trat man mit Respekt gegenüber. „Wir kamen damals alle aus den umliegenden Orte. Jeder kannte jeden. Und jeder kannte unsere Eltern“, so Jörg Fritzsche.

Ärger mit den Nachbarn

Dass jetzt wieder neues Leben in dem Jugendclub einzieht, den er einst mitgründete, freut Jörg Fritzsche. „Hoffentlich haben sie einen langen Atem und hoffentlich lassen sie sich nicht überrennen.“ Damit spricht er ein Problem an, dass es in der Vergangenheit immer mal wieder gab. Nicht jede Generation, die nach der ersten kam, wusste zu schätzen, was sie dort hatten. Immer mal wieder gab es Ärger mit Nachbarn. Immer mal wieder war es zu laut oder wurde die Notdurft am Nachbarszaun verrichtet. In der Nachbarschaft steht man dem Neubeginn in Goselitz verhalten gegenüber. Geschuldet ist das den schlechten Erfahrungen, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden.

Sie wollen den Jugendclub in Goselitz wieder zum Leben erwecken: Lara Schmidt, Hannes Conru, Neele Pilz, Viviane Wiesner, Clara Winkler, Julien Wiesner und Christian Richter (von links nach rechts). Quelle: Sven Bartsch

Die Jugendlichen, die jetzt in den Startlöchern stehen, wollen es besser machen. Sie wissen, wie sensibel das Thema ist und kennen die alten Geschichten. Deswegen werden sie nicht müde zu betonen, dass es mit ihnen anders laufen wird. Vor wenigen Tagen sitzen sie auf ausrangierten Sofas in ihrem neuen Domizil. Neele Pilz, Clara Winkler, Lara Schmidt, Viviane Wiesner, Julien Wiesner, Christian Richter und Hannes Conru wollen eine neue Ära starten. Zwischen 14 und 16 Jahre sind sie alt. Nur Hannes Conru fällt mit seinen 24 Jahren aus der Reihe.

Gebäude entrümpelt

In einem ersten Arbeitseinsatz haben die Jugendlichen den kompletten Jugendclub entrümpelt und die Spuren ihrer Vorgänger beseitigt. Pläne, wie es schon bald aussehen könnte, haben sie schon. „Wir wollen selber werkeln, vielleicht ein bisschen streichen. Es soll keine riesengroßen Veränderungen geben, aber ein bisschen wollen wir schon etwas machen“, erklärt die 14-jährige Neele Pilz. Von der Gemeinde und den Nachbarn bekommt die Gruppe einen Vertrauensvorschuss, das wissen sie. „Wir wollen nicht in die Fußstapfen unserer Vorgänger treten. Wir wollen es besser machen“, sagt Hannes Conru.

Austausch im Ort

In kleinem Kreis wollen sie in Goselitz loslegen. Höchstens 15 Leute sollen sich gleichzeitig hier aufhalten, mehr nicht. „Damit wir die Übersicht behalten und es nicht zu laut wird“, sagt Clara Winkler (15). Als sie sich mit ihren Ideen an Bürgermeister Immo Barkawitz wenden, stoßen sie auf offene Ohren. „Wir wollen ein Jugendclub sein, der für alle offen ist. So, dass wieder ein Austausch im Ort stattfindet“, sagt Clara Winkler. Für die jüngeren Kinder wollen sie einmal Nachhilfe im Club anbieten, für die älteren Herrschaften selber Kuchen backen.

Jugendliche in Vereinen engagiert

Anders als ihre Vorgänger kommen die Jugendlichen wieder aus dem Ort. Nur Clara Winkler hat einen etwas weiteren Weg. Sie kommt aus Baderitz, der Rest aus Goselitz. Viele von ihnen sind schon in Vereinen der Gemeinde aktiv. Neele Pilz, Julien und Viviane Wiesner gehören zur Jugendfeuerwehr, Hannes Conru spielt Fußball beim SV 52 Zschaitz, Clara Winkler tanzt im Faschingsclub. Sie engagieren sich im Ort, investieren Zeit in die Gemeinde. Auch mit dem Jugendclub wollen sie ganz aktiv das kulturelle Leben in Zschaitz-Ottewig mitgestalten. „Wir wollen bei Festen mithelfen und anpacken, wo es nötig ist“, sagt Neele Pilz.

Finanzielle Unterstützung

Der nächste große Schritt ist die Angliederung des Jugendclubs an den Sport- und Heimatverein. Diese Variante statt eines eigenen Vereins oder unter kommunaler Hand findet auch Bürgermeister Immo Barkawitz am besten. Gemeinsam sollen die Weichen dafür in den nächsten Wochen gestellt werden. Hilfe kündigte auch das Landratsamt Mittelsachsen an. In einer Videokonferenz bekamen Bürgermeister und die Jugendlichen einen ersten Eindruck davon, welche Unterstützung – auch in Sachen Fördermittel – für den Jugendclub möglich sind.

Sie haben großes vor

Stück für Stück soll der Jugendclub zum Leben erwachen. Und er soll mehr sein als ein Ort, an dem die Zeit totgeschlagen werden kann. Er soll inspirieren, fordern und zusammen führen. Gerade in Zeiten von Corona haben die Jugendlichen gespürt, was ihnen fehlt. Es ist das Miteinander, das Ausprobieren, das Zusammen wachsen. Die Chance, die sich ihnen jetzt bietet, wollen sie ergreifen. Und sie haben großes vor.

Von Stephanie Helm