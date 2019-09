Jugendfilmtage Döbeln: Mit Kreuzblick durch den Slalomparcours

Von Thomas Sparrer

Dank intensiver Schulsozialarbeit gibt es am Lessing-Gymnasium Döbeln bereits einen ausgefeilten Suchtpräventionsplan. Und auch an anderen Schulen der Region werden Schüler frühzeitig mit Informationsangeboten zu Suchtgefahren von legalen Drogen wie Alkohol und Rauchen bis zu illegalen Drogen versorgt. Doch die Probleme, die Leben , die durch Sucht zerstört werden, sind immer noch viel zu viele. Rauchen ist dank Rauchverbot in öffentlichen Räumen und in der Kälte zähneklappernder Kippenabhängiger, zwischenzeitlich zurückgegangen. Doch beim Alkohol sind 20 Prozent der Erwachsenen so auf Droge, dass ihr Konsumverhalten klinisch relevant ist. Erwachsene und ihr Umgang mit Alltagsdrogen, so war gestern bei den Jugendfilmtagen in Döbeln zu erfahren, sind bei der Suchtprävention für ihre Kinder außerordentlich wichtig. Kinder, die den Qualmgestank in Haut, Haar und Klamotten von zuhause nicht anders kennen, rauchen wahrscheinlich auch irgendwann. Wenn zuhause regelmäßig gebechert wird, hat der Nachwuchs auch anderen Grenzen beim Alkohol.

Spürbar bemerken aktuell alle die mit Prävention zu tun haben, dass jetzt mehr Geld zur Verfügung steht. Auch für Ganztagsangebote, wie am Lessing-Gymnasium. Denn Hobbys, Sportvereine, aktive Jugendliche sind die beste Prävention. Nichts sei schlimmer, als Jugendliche ohne Hobby in die Pubertät zu entlassen, so der Suchtberater. Das ist ein spannender Zusammenhang zum Thema Sucht.

