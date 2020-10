Jugendgang zerlegt Auto am Döbelner Busbahnhof

Döbeln

Drei Döbelner sollen sich zu einer Racheaktion verabredet haben. Deswegen saßen die beiden jungen Männer und die junge Frau nun auf der Anklagebank im Amtsgericht Döbeln. Sachbeschädigung lag ihnen zu Last, denn an einem Golf ging ziemlich viel kaputt. Die Vergeltung habe dem neuen Freund seiner Ex gegolten. Die Angeklagten sind 26, 18 und 17 Jahre alt. Die beiden Männer kennen sich bereits aus bei Gericht, der Vater der 17-Jährigen hatte neulich erfolglos einen Bußgeldbescheid angefochten, weil er seine minderjährige Tochter rauchen ließ.

Um 13 Uhr verpennt

Abgerissene Kennzeichen und Scheibenwischer sowie eine Delle im Kotflügel eines VW-Golf auf den Beweisfotos der Polizei liegen in der Akte. Doch die Angeklagten sitzen da noch cool auf der Anklagebank. Der 18-Jährige kommt schon mal 20 Minuten zu spät, weil er den Gerichtstermin mittags um 13 Uhr verpennt hat. Die Jugendgerichtshilfe soll ihm im weiteren Prozessverlauf eine verminderte Reife bescheinigen.

Anzeige

Sturmtrupp greift Auto an

An einem Abend im Oktober sollen die Drei mit weiteren Jugendlichen auf dem Busbahnhof in Döbeln herumgelungert haben. Der Älteste habe beschlossen, dem neuen Freund seiner Ex-Freundin einen Denkzettel zu verpassen. Dazu habe er zunächst den elfjährigen Bruder der Verflossenen abends um 22 Uhr zum Busbahnhof bestellt und ihn dazu gebracht, seine Schwester anzurufen. Er sei in Schwierigkeiten und geschlagen worden, soll er am Telefon erzählen. Tatsächlich kommen die Verflossene und ihrer neuer Freund mit einem weiteren jungen Mann im Auto zügig von Roßwein nach Döbeln gefahren. Am Busbahnhof angekommen, seien der 26-Jährige und weitere Freunde auf den Golf des Opfers zu gestürmt. Und weil der junge Mann unter solchen Bedingungen nicht aussteigen und „reden“ will, hätten sich die Angreifer das Auto vorgenommen. Der 18-Jährige tut sich dabei offenbar besonders hervor. Scheibenwischer und Nummernschilder reißt er ab. Der Älteste soll am Kotflügel vorn eine Delle eingetreten haben. Die Jugendliche soll laut Anklage für eine Delle in der Motorhaube verantwortlich sein.

Geschädigter bleibt auf Schaden sitzen

Aus dem verriegelten Auto ruft der Geschädigte die Polizei zu Hilfe, die mit zwei Streifenwagen anrückt, die Jugendgang zur Rede stellt und deren Personalien aufnimmt. Der 18-Jährige bringt aus einem Busch dann schließlich auch die Kennzeichen wieder hervor. 1183 Euro Reparaturkosten stehen nun auf dem Kostenvoranschlag der Werkstatt. Der Geschädigte hat sie noch nicht bekommen.

Kleiner Bruder weint im Zeugenstand

Der 26-Jährige steht gerade unter Bewährung, muss nach einer anderen Verurteilung noch Arbeitsstunden leisten und eine Geldstrafe abstottern. Deshalb will er lieber gar nichts sagen und fordert einen Pflichtverteidiger. Nach einigem Hin- und Her lässt er sich mit seinem mitangeklagter Kumpel doch darauf ein: Sie sagen aus und geben die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu. Dennoch hört das Gericht Zeugen. Auch der kleine Bruder der Ex-Freundin wird befragt. Er ist aber dabei so unsicher, dass er nur weint. Seine Schwester tröstet ihn.

Knastluft light

Die Aussagen entlasten die 17-Jährige. Von einer Delle in der Motorhaube, die in den ersten Vernehmungen der Polizei eine Rolle spielte, ist im Kostenvoranschlag und auf dem Tatortfotos keine Rede mehr. Auch der Geschädigte weiß davon nichts. So wird die 17-Jährige frei gesprochen. Der Ex-Freund, der den Neuen seiner Verflossenen „zur Rede stellen“ wollte, darf auch ohne Urteil gehen. Er hat wegen einer anderen Straftat eine höhere Strafe kassiert. Eine neuerliche Strafe würde diese nicht wesentlich erhöhen, weil das Gericht eine Gesamtstrafe hätte bilden müssen. So stellte es das Verfahren gegen den mehrfach Vorbestraften ein. Der 18-Jährige soll Knastluft schnuppern. Er war nach einem Diebstahl bei Kaufland bereits im Juni 2020 zu Arbeitsstunden und einem sozialen Training verurteilt worden. Auch eine Körperverletzung steht schon in seinem Strafregisterauszug.

Willkommen in Regis

Richterin Marion Zöllner sattelte in ihrem Urteil auf die Forderung des Staatsanwaltes noch etwas obendrauf. Weil der 18-Jährige nach Schulabgang mit der achten Klasse und ohne jegliche Ausbildung von Hartz IV lebt und die Woche über viel Zeit hat, darf er demnächst im Arrestgebäude der Jugendhaftanstalt Regis-Breitingen mal zur Abschreckung gesiebte Luft einatmen. 50 Sunden gemeinnützige Arbeit muss er weiterhin ableisten und seinen sozialen Trainingskurs bei der AWO.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Sparrer