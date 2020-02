Jugendhaus Roßwein: Neuer Vorstand, neue Herausforderung

Roßwein

Die lange Bauphase hat der Jugendhausverein überstanden. Konzerte sind wieder möglich, so dass Geld fließt und die laufenden Kosten für das große Haus in der Goldbornstraße relativ stabil gedeckt sind. Damit kann auch garantiert werden, dass die soziale Arbeit weiter läuft – der Teil seiner Arbeit, der dem Verein am wichtigsten ist. Obwohl Sozialarbeiterin Nicole Schröder krankheitsbedingt momentan mehr oder weniger als Alleinkämpferin im Jugendhaus die Stellung hält, ist das Angebot für die Kinder gesichert. Leicht ist das nicht. Doch „das Team funktioniert gut“, ist sie dankbar, dass ihr der Vorstand des Jugendhausvereins viel Papierkram abnimmt, damit sie ihren Job so gut wie möglich machen kann.

Seit November gibt es nach sechs Jahren unveränderter Zusammensetzung einen neuen Jugendhaus-Vorstand. Aus dem alten ist nur noch Isabel Spickenreuther dabei, die mit 37 Jahren die älteste und erfahrenste in der Runde ist und nun den Vorsitz übernommen hat. Ihre Vorgängerin Karolina Kempe, die genauso wie Nora Jesswein auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden sind, bleiben dem Verein erhalten – als Bauherrinnen für die noch brandschutztechnisch instandzusetzende dritte Etage des Jugendhauses. Darüber ist Isabel Spickenreuther genauso froh wie über das große Interesse der jüngeren Vereinsmitglieder an der Mitarbeit im Vorstand.

>> Lesen Sie auch: 25 Jahre Jugendhaus Roßwein – Das bunte Haus an der Goldbornstraße

Der ist momentan noch dabei, seine gemeinsame Arbeit zu strukturieren. „Aber es ist gut angelaufen“, so Isabel Spickenreuther, die in ihrem ersten Leben als Erzieherin im Hort in Pappendorf arbeitet. Das Interesse an Konzerten im Jugendhaus ist groß, auch was Einmietungen betrifft. Wie viele eigene Veranstaltungen der Verein stemmen kann, hängt immer an der Zahl der Leute ab, die freiwillig helfen – bei der Organisation im Vorfeld, bis hin zum Aufräumen am Tag danach. Was die Konzerte angeht, würden die Roßweiner gern noch bunter werden. Zurzeit liege der Schwerpunkt bei Hardcore, Punkrock und Techno. Dabei sei man offen auch für alles andere.

Entscheidend aber sei, dass mit den Konzerteinnahmen die soziale Arbeit abgesichert werden könne. Die Angebotsstruktur für die Kinder, die regelmäßig kommen, hat sich gefestigt – trotz personellen Ausfalls. Nicole Schröder versucht, das Mampferia-Projekt wenigstens teilweise stattfinden zu lassen, mit einem festen Termin für gemeinsames Kochen und Essen in der Woche gelingt es. Darüber hinaus läuft die Zusammenarbeit mit dem Bürgerhaus sehr gut – die Kinderdisko, die zuletzt gemeinsam veranstaltet wurde, war ein voller Erfolg. Donnerstags kann von 16 bis 18 Uhr an der großen Wand im Jugendhaus geklettert werden, mittwochs gibt es zwischen 17 und 18 Uhr kostenfreien Schlagzeugunterricht.

Ganz besonders froh ist Nicole Schröder über eine junge Frau, die einfach so ihre Hilfe angeboten hat. Weil sie unter Zöliakie leidet, hat sie den Kindern von ihrer Krankheit berichtet und dann mit ihnen zusammen glutenfrei gebacken. „Wir wollen versuchen, jetzt jeden Montag einen glutenfreien Tag zu machen“, freut sich Nicole Schröder. Im Durchschnitt sechs Kinder pro Tag und insgesamt etwa 15 sind es, die die Anlaufstelle Jugendhaus regelmäßig nutzen. Natürlich wären mehr schön. Doch realistisch betrachtet, hat Nicole Schröder momentan gar nicht die Möglichkeit, eine größere Zahl Kinder fachgerecht zu betreuen. Ein Problem, um dessen Lösung sich der neue Vorstand auch bemüht.

Von Manuela Engelmann-Bunk