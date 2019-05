Rosswein

Eine Spüle hat Sozialarbeiter Silvio Römhildt gerade bestellt und eine Arbeitsplatte. Stück für Stück entwickelt sich die Küche im Roßweiner Jugendhaus so, dass hier richtig gut gekocht werden kann. Mit allem Drum und Dran. Die Entwicklung des Projektes, das seit dem 1. Oktober 2017 läuft, ist nicht bequem. Aufgrund der langen Bauphase im Jugendhaus müssen die Kinder und Jugendlichen, für die das mit ESF-Mitteln finanzierte Projekt „Mampferia – seed to eat“ gestartet wurde, Stück für Stück wieder zurückgewonnen werden. Ein langwieriger Prozess, der unterstreicht, dass Projekte, die über einen kurzen Zeitraum angelegt sind, wenig Sinn machen. Die Förderung über den Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF) bilde eine positive Ausnahme, weil sie wenigstens über zwei Jahre läuft. Dass der Roßweiner Jugendhausverein froh ist über das EU geförderte Projekt und warum er eine Verlängerung um zwei Jahre anstrebt, das erfuhr am Mittwochnachmittag auch die sächsische Europaabgeordnete Dr. Cornelia Ernst, die dem Haus einen Besuch abstattete. Abgesehen von den Beeinträchtigungen durch die jüngst abgeschlossenen baumaßnahmen im haus: „Es braucht seine Zeit, das Vertrauen der Kinder zu wecken, Vorbehalte abzubauen und den Aktivierungsprozess ins Rollen zu bringen“, so Silvio Römhildt. 77 000 Euro für Personal- und Sachkosten (25 Prozent) fließen in das Projekt, wobei die Stadt Roßwein den Eigenanteil von fünf Prozent übernommen hat.

Von Manuela Engelmann-Bunk