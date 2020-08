Jugendliche grölen in Döbeln rechte Parolen

Döbeln

Ein Anwohner hatte am Montagabend aus einem kleinen Waldstück in Döbeln in der Nähe der Straße nach Zschäschütz mehrere Personen und das Rufen einer rechten Parole gehört. Er informierte gegen 22 Uhr daraufhin die Polizei.

Vor Ort konnten die Beamten drei alkoholisierte deutsche Staatsangehörige feststellen, die sich in dem Waldstück aufhielten. Gegen die zwei 16-Jährigen und den 21-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Von daz