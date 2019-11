Jugendliche zerlegen in Roßwein öffentliche Toilette

Roßwein

Der Geruch ist widerlich, nicht nur auf dem Herrenklo im Roßweiner Brautloch, sondern auch bei den Damen. Dort stinkt es nach kaltem Rauch, der nicht nur von handelsüblichem Tabak herrührt. Zum Himmel stinkt auch, wie es in beiden öffentlichen Toiletten aussieht, nachdem jüngst einmal mehr Jugendliche in den Räumen gewütet haben. Im Ordnungsamt der Stadt ist man mit seinem Latein am Ende. Die Jugendlichen zur Raison zu rufen, ist längst nicht mehr gefahrlos möglich.

Schäden zeugen von Gewaltbereitschaft

Ein großes Loch in der Innentür der Herrentoilette zeugt von jeder Menge Gewaltbereitschaft und Zerstörungswut. Und auch der übrige Eindruck lässt nichts Gutes ahnen von den Besuchern, die die öffentlichen Räume offenbar nutzen, um dort Genussmittel jedweder Art zu konsumieren. Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf den freien Mittwoch vergangene Woche hat eine solche Gruppe Jugendlicher ihr Unwesen in den Toiletten getrieben. Waschbecken wurden von der Wand gerissen, die Heizung ebenso. Kippen und anderer Müll wurden auf dem Boden und im Abfluss verteilt. Da sind die abgerollten Toilettenpapierrollen noch das geringste Übel. Die WC-Räume im Brautloch sind in einem alles andere als einladenden Zustand, Wände, Fußboden und Türen sind mit Kraftausdrücken beschmiert.

Jugendliche zerstören in Roßwein die öffentliche Toilette - zum wiederholten Mal. Quelle: privat

Als Roßweins Ordnungsamtsleiterin Kristina Gebhardt jüngst eine Gruppe von zehn offenbar stark angetrunkenen Jugendlichen im Brautloch aufforderte, ihren Müll wegzuräumen, wurde sie bedroht und rief die Polizei, die allerdings nicht nach Roßwein kommen konnte, weil kein Fahrzeug zur Verfügung stand. Den Jugendlichen, der deutlich über 18 Jahre alt war und der die Bedrohung aussprach, erwartet nun eine Anzeige.

Die Hemmschwelle bei den Jugendlichen, die in diesem Bereich der Stadt ihr Unwesen treiben, ist offenbar extrem gesunken. Weil sie meist im Oberschulalter sind, ist die Ordnungsamtschefin regelmäßig in der Schule zu Gast, um die Täter dingfest zu machen. Handlungsmöglichkeiten, die für die Schüler echte Konsequenzen haben, hat sie nur sehr wenige. Für ihre Einsätze in Situationen, bei denen es um die sogenannte Gefahrenabwehr geht – also Jugendlichen beispielsweise Zigaretten wegnehmen, sie aus der Toilette wegschicken etc. – würde sie sich einen Mitarbeiter an ihrer Seite wünschen, den es im Ordnungsamt allerdings nicht gibt.

Noch in diesem Jahr soll das Brautloch allerdings wenigstens eine Kameraüberwachung bekommen, von der sich die Stadt etwas Abschreckung erhofft. Außerdem treffen nächste Woche Polizei, Ordnungsamt und Bürgermeister zu einer Beratung zusammen, bei der überlegt werden soll, wie die Situation zukünftig gehandhabt werden könnte.

Von Manuela Engelmann-Bunk