Jugendlicher hantiert mit Pyrotechnik und verletzt sich schwer an der Hand

Waldheim

Ein tragisches Unglück hat sich am Freitag gegen 13.40 Uhr in der Waldheimer Oststadt ereignet. Rettungskräfte mussten einen jungen Mann mit schweren Verletzungen an der Hand versorgen. Der Hubschrauber brachte den Jugendlichen dann ins Krankenhaus.

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion (PD) Chemnitz auf Nachfrage der DAZ bestätigt, hatte sich der junge Mann beim Hantieren mit Pyrotechnik an der Hand verletzt. Wie schwer allerdings, war ihm offenbar in den ersten Momenten nach der Explosion nicht klar. Denn nach der DAZ vorliegenden Informationen hat der Jugendliche noch selbstständig den Ort des Geschehens verlassen, kam erst später in medizinische Behandlung. Offenbar wegen des Adrenalins, wie eine Beobachterin vor Ort sagt. Die junge Frau berichtet zudem von einer gewaltigen Detonation mit einem enormen Lichtblitz am Mortelstraßen-Kreisverkehr.

Ob sich der Jugendliche beim Hantieren mit verbotener Pyrotechnik, sogenannten Polen-Böllern, verletzt hat, kann die Polizei nicht bestätigen. Nach den Worten von Marcus Gerschler von der Pressestelle der PD Chemnitz geht die Polizei zudem bisher nicht von einer Straftat aus.

Mehrere Beamte waren am Freitag in Waldheim vor Ort und suchten die Explosionsstelle ab. Gegen 14.40 Uhr fuhren zwei Streifenwagen mit Blaulicht über Gebersbach zum Einsatzort, wobei sie beobachtet wurden. Nur die Fahrzeuge und die Beamten deuteten daraufhin, dass sich am Mortel-Kreisel ein schlimmes Unglück ereignet hat. Der Rettungshubschrauber war auf der Straße „An der Zschopau“ gelandet und startete von dort mit dem Patienten an Bord zum Krankenhaus.

Von Dirk Wurzel