Schülerstadtrat: Mit sanftem Druck punkten im Rathaus von Leisnig

Leisnig

Dem Antrag, in den Schultoiletten mit Reparatur- beziehungsweise Renovierungsarbeiten einige beanstandungswürdige Dinge in Ordnung zu bringen, war die Stadtverwaltung zeitnah nach der diesjährigen Sitzung nachgekommen.

Sofort Schulbegehung

Unter anderem konnten zuvor Türen nicht korrekt verriegelt werden, was nunmehr behoben ist. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU), der wie in den Vorjahren auch am 1. Oktober die Sitzung leitete, informierte jüngst auf Anfrage, dass im Rahmen einer Schulbegehung eigens Augenmerk auf die Toiletten gelegt wurde. Die Begehung an sich ist nötig für den Medienentwicklungsplan, den die Verwaltung derzeit erarbeiten will beziehungsweise muss.

Zusammen mit dem Medienbildungskonzept, welches die Schule vorlegen muss, bildet es die Basis für die bevorstehende Investition für den Digitalpakt Schule. Auch darüber wurde im Schülerstadtrat gesprochen. Mehr als 300 000 Euro sollen dafür in die Apian-Oberschule fließen. Das muss ordentlich koordiniert werden. Den jüngsten Vor-Ort-Termin an der Schule, bei dem es unter anderem um die technischen Voraussetzungen für den Schritt ins Digital-Zeitalter geht, nutzte der Bürgermeister also dazu, sich auch wegen der Thematik Schultoiletten in der Bildungseinrichtung umzusehen.

„Ich fand, dort war alles in Ordnung. Die Missstände, die die Schüler angesprochen hatten, waren Dank des Hausmeisters bereits behoben.“ Nur um einen neuen Mülleimer sei es zuletzt noch gegangen.

Platz knapp für Zusatz-Toiletten

Die Schultoiletten befinden sich im Keller des Schulgebäudes. Im vergangenen Jahr hatten die damaligen Mitglieder vom Schülerstadtrat den Antrag gestellt, dass geprüft werden soll, ob auf der oberen Etage des Schulhauses, an einem Ende vom Gang, zusätzlich eine Toilette eingebaut werden könne. Dazu ist es bis heute nicht gekommen, und der Bürgermeister erklärt auch, warum: „Den Antrag hatten wir bei der Verwaltung zeitnah geprüft, ebenfalls vor Ort. Das Problem besteht darin, dass am Gang-Ende räumlich zu wenig Platz ist, um eine Toilette zusätzlich einbauen zu lassen.“

Der Vorschlag vom vergangenen Jahr, den nötigen Raum von Vorbereitungsräumen weg zu nehmen, demnach einen größeren Bauaufwand dafür zu betreiben, wurde dann doch nicht weiter verfolgt.

Goth spricht auch das Thema Schülercafé an. Dieses wird seit geraumer Zeit nicht mehr als Schulclub von einem Trägerverein betrieben, und so wird es vorerst bleiben. „Die Schüler können die Räume als Aufenthaltsräume nutzen, zum Beispiel, während sie auf den Schulbus warten“, so das Stadtoberhaupt. Ein außerschulischer Betrieb durch einen Trägerverein ist derzeit nicht geplant.

Von Steffi Robak