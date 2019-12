Junge Hände üben alte Schriften: Waldheimer Museum ist auf gutem Kurs  

Waldheim

Das Stadt- und Museumshaus (SMH) will das besondere „i“. Dieses steht für geprüfte Tourist-Info. „Wir wollen im ersten Quartal 2019 die Prüfung beantragen. Eine Ende 2018 erschienene Studie hat unsere Kombination aus Museum und Stadtinfo als gutes Beispiel herausgestellt“, sagte Romy Tippner, Mitarbeiterin Tourismus, als sie den Stadträten erläuterte, wie das Museum und die Stadtinfo so ankommen.

Angebote an Lehrplänen orientiert

Richtig gut gehen auch die thematischen Ausstellungen zur Stadtgeschichte. Vor allem, dass die Besucher diese selbst entdecken können, indem sie Schubladen herausziehen, komme gut an. Und auch die museumspädagogische Arbeit laufe sehr gut. Diese fördert die François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur (FMP) und Museumsmitarbeiterin Patriza Spruck betreut eine Vielzahl der Angebote.

Wenn der Prophet nicht zum Berg geht...

„Und wenn die Schüler nicht zu uns kommen, gehen wir eben in die Schule. Da kennen wir nichts“, sagte sie im Waldheimer Stadtrat. So haben Waldheimer Schüler auf diesem Wege unter anderem alte Schriften kennengelernt und selber Plastiken geformt. „Bei diesen museumspädagogischen Angeboten orientieren wir uns an den Lehrplänen der Schulen. Das betrifft die Fächer Kunst und Geschichte“, sagt Barbara Hengst, die das Stadt- und Museumshaus leitet. Sie ist sehr zufrieden, wie das läuft und Stadtkämmerin Barbara Wesler sieht das auch als Verdienst der Leiterin des SMH an und dankte ihr in der Stadtratssitzung dafür.

Nun aber: Dalí , Dalí

Die FMP hat dem Museum auch noch weitere Ausstellungsstücke beschert – wobei diese wechseln. Das zweite Treppenhaus wird seit Mai als Kunsttreppe genutzt. Diese zeigt bald Originalarbeiten von Salvador Dalí zum Sadomasochismus.

Neue Angebote geplant

Gut gingen auch die Veranstaltungen im Glasanbau zu ganz unterschiedlichen Themen. Um die 50 Leute im Monat waren eigentlich immer da, einmal sogar 194. Das war im Mai, als dort auch die Vernissage zur Kunsttreppe stattfand. Insgesamt hatte das Museum bis November 2019 rund 3000 Besucher – deutlich mehr, als 2018. „Eines ist klar: Kultur rechnet sich nicht“, stellt Kämmerin Wesler klar. Sie sieht das SMH auf einem guten Weg. Und der soll 2020 noch über weitere Stationen führen. So richtet das Haus einen weiteren Raum für wechselnde Ausstellungen her. Die Stadtgeschichte im Dachgeschoss sollen noch neue Multimedia-Stationen zu weiteren Themen ergänzen. Diese deckt bisher die Themenkomplexe Industrie-Geschichte, Strafvollzug und Waldheims Gelehrte ab. Manchem ist das zuwenig, sagt Romy Tippner.

Skeptiker überzeugt

„Als Mitglied im Förderverein Napoleonhaus kriege ich feuchte Augen, wenn ich sehe, was aus diesem Haus geworden ist. Hut ab und vielen Dank“, sagte Stadtrat Dieter Hentschel (Linke). Und sein Ratskollege Andre Langner von der FDP gibt offen zu, seine anfängliche Skepsis überwunden zu haben. Die FDP wollte die Kolbe-Plastiken in der ehemaligen Sparkasse ausstellen. Aber da kam der Stadt bekanntermaßen ein Käufer zuvor. „Ich war neulich mit meiner Enkelin dort und es hat uns gut gefallen. Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Andre Langner.

Von Dirk Wurzel