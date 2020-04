Junge Kühe büxen in Rudelsdorf aus – Besitzer suchen fieberhaft

Region Waldheim

Detlev Schmidt ist sich sicher. Die jungen Kühe muss etwas derart erschreckt haben, dass sie nicht mal der Zaun davon abhielt, das Weite zu suchen. Denn eigentlich ist dieser sicher und von einer Art, die junge Kühe davon abhält, auszubüxen.

Aber am Dienstag ist genau das geschehen. Seitdem läuft eine fieberhafte Suche nach den drei Tieren. „Ursprünglich waren vier abgehauen, ein Jungrind konnten wir wieder zurücktreiben“, sagt Detlev Schmidt. Die restlichen drei sind weg. Entsprechende Sichtungen gab es später in Massanei und in Richtung Grünlichtenberg. Die Tiere standen ursprünglich auf der Weide bei der Milchviehanlage in Rudelsdorf. Detlev Schmidt hatte sie zur Weiterzucht vorgesehen.

Anzeige

Klar ist auch: Damit die Jungrinder nicht verwildern, müssen sie so schnell wie möglich zurück. „Sonst bleibt als letzte Möglichkeit nur noch der Abschuss“, sagt der Besitzer. Überall in der Waldheimer Region hat er Zettel angeschlagen. „Kuh gesehen? Bitte melden!“, steht auf diesen und dazu die Telefonnummer. Zuerst hatte Detlev Schmidt mit Helfern selbst gesucht, teils zu Pferde. Nun hofft er, dass die Leute die Tiere sehen und sich melden. Auch andere Rinderhalter in der Region hat er informiert.

Weitere LVZ+ Artikel

Bei den Ausreißern handelt es sich um zwei Fleckvieh-Rinder und eine Kuh der Rasse „Blonde d’Aquitaine“. Sie hat ein beiges Fell, die anderen beiden sind weiß-grau geschippelt. Und sie sind gut zu Fuß, wei Detlev Schmidt sagt. 30 Kilometer zu laufen sei kein Problem für diese Tiere. Erschweren könnte mögliche Sichtungen, dass sich die Jungrinder im Raps ablegen oder in Bodensenken im Wald.

Die drei Flüchtlinge entstammen aus einer Mutterkuhherde mit etwa 30 Tieren. Diese steht bei Roßwein auf der Weide. Detlev Schmidt wiederum ist auch Inhaber der Reitanlage Salbitz im gleichnamigen Naundorfer Ortsteil im Landkreis Nordsachsen.

Wer eine oder mehrere Jungkühe sieht, ruft an unter: 0174/ 9 88 53 09 oder 0152/ 54 69 52 49

Von Dirk Wurzel