Waldheim

Fahrerflucht in Waldheim: Wie die Polizei mitteilt, ist am Dienstag gegen 16 Uhr ein siebenjähriger Junge an der Bushaltestelle „ AOK“ an der Massaneier Straße angefahren worden. Nach Angaben der Beamten stieg er dort aus dem Bus und wollte hinter ihm die Straße überqueren. „Dabei wurde er von einem bisher unbekannten Pkw erfasst und leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer soll geschimpft und danach seine Fahrt fortgesetzt haben“, so die Polizei.

Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln telefonisch unter der Nummer 03431/659 0 entgegen.

Von ap/DAZ