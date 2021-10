Raitzen

Zweifellos begann am 1. Juli für Julius von der Decken ein neuer Lebensabschnitt. Der 34-Jährige trat im Gutshof Raitzen die Nachfolge von Dr. Hartwig und Dr. Iris Kübler an und übernahm mit Beginn des neuen Wirtschaftsjahres die Leitung der Firma.

Damit verbunden ist bei einem Betrieb, dessen Grundlage die Bewirtschaftung von Boden ist, der Erwerb des größten Teils der Flächen beziehungsweise der Einstieg in die Pachtverträge des Unternehmens. Bisher war Julius von der Decken Leiter der Feldwirtschaft: „In die Arbeitsabläufe des Ackerbaus war ich täglich involviert und das bleibt auch so“, erläutert er. In andere Themen habe er sich einarbeiten können.

Investition in wertbeständigen Gegenstand

Wenn gleichzeitig Landwirte beklagen, dass die Perspektive ihres Berufsstandes schlecht aussähe, steht die Frage, ob der Raitzener mit der neuen Verantwortung ruhig schlafen kann. „Jetzt, wo die Regelungen, einschließlich der Finanzierung unter Dach und Fach sind, schaue ich nach vorn“, betont der studierte Agrarwirtschaftler. „Es ist alles kalkuliert und ich weiß um die Risiken, die es dennoch gibt“, sagt er. Seinen Alltag belaste das nicht. Schließlich investiere er in einen wertbeständigen Gegenstand: den Boden. „Die Lebensmittel, die man darauf produzieren kann, werden immer benötigt“, stellt Julius von der Decken fest.

Eine andere Frage sei, ob man in zehn oder zwanzig Jahren noch so produzieren werde wie heute. Dabei, fit für die Zukunft zu werden, sei seine Firma auf einem gutem Weg.

„Das ist nicht meine Art“, antwortet Julius von der Decken auf die Frage, ob er nicht manchmal stinksauer auf die EU ins Bett geht, wenn in den Nachrichten wieder deren neueste Ideen zur Agrarpolitik verkündet worden sind. „Das mache ich ja wegen der Trockenheit auch nicht“, schiebt er nach.

Moderne Technik statt Korsett für Landwirte

Nein, er finde es nicht gut, wenn die Politik den Landwirten immer engere Korsette anlegen wolle. Auf gar keinen Fall werde mit technologischem Rückschritt die Qualität der Produkte zu halten und die Natur zu retten sein. „Technik und Wissen auf aktuellstem Stand einzusetzen, ist der einzig sinnvolle Weg“, betont der 34-Jährige. Dazu gehöre beispielsweise, dass man den Dünger bedarfsgerecht ausbringe, nicht bezogen auf den gesamten Schlag, sondern für einzelne Teilflächen.

Zukunft mit Precision farming

Dazu könne der Computer an Bord neben einer Karte mit den Koordinaten eben auf eine Bedarfsanalyse zurückgreifen und so auf die verschiedenen Ansprüche der Böden reagieren. Bei diesem so genannten Precision farming (Präzisons-Landwirtschaft) sieht der gebürtige Niedersachse Sachsen weit vorn. „Die Öko-Aktivisten sollten sich lieber für die Förderung von Precision farming einsetzen als auf Basis falscher Informationen Bestimmungen zu entwickeln, die den Landwirten immer mehr Zeit für Dokumentationspflichten raubt“, lautet sein Vorschlag an die Politik.

Zufällig nach Sachsen gekommen

Der bei Stade Aufgewachsene hat seine Lehre sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Mecklenburg-Vorpommern absolviert. Zum Studium ging er an die Uni Göttingen, wo einer seiner frühen Vorfahren als Kurator tätig war. Ursprünglich sah es so aus, als ob seine praktische Tätigkeit in Brandenburg beginnen könnte. Dort hatte er jedenfalls ein Vorstellungsgespräch. Als er einen Freund nach Tipps für so einen Termin fragte, erzählte ihm dieser von einer Agrargenossenschaft in Sachsen, die Landwirte mit Uni-Abschluss suchen würde.

„Eine solche Betriebsgröße und die Breite der Produktion dort waren für mich eine völlig neue Dimension“, bekennt Julius von der Decken. Er habe das Gefühl gehabt, dass das lehrreich für ihn sein könnte. War es auch. Dass er bei seiner Suche nach einer neuen Herausforderung erneut in Sachsen fündig wurde, hat Julius von der Decken wieder einem Zufall zu verdanken. Ein Softwarentwickler jener Firma, deren Programme der Gutshof Raitzen nutzt, sei ein Bekannter der Familie. Er wusste also, dass hier jemand einen Mitarbeiter sucht und ein anderer eine neue Aufgabe. „Eigentlich wollte ich in die Berliner Ecke, näher dran an der Arbeitsstelle meiner Frau“, schildert Julius von der Decken seinen ursprünglichen Plan.

Vertrautes Wappen am Raitzener Vorwerk

„Meinen sehr geschichtsinteressierten Großeltern hatte ich erzählt, dass ich nach Raitzen fahre, aber da klingelte bei ihnen nichts“, blickt Julius von der Decken zurück. So blieb es Hartwig Kübler vorbehalten, ihn zu fragen, ob ihm das Wappen am ehemaligen Vorwerk etwas sage. Sagte es natürlich, denn es ist jenes der von der Deckens. Theodor Friedrich hatte im Juni 1872 die Erbin von Hof und Raitzen geheiratet. Zu Raitzen und Hof kaufte er auch die Güter von Hahnefeld dazu.

In Familienbesitz blieb das Anwesen jedoch nicht. „Da kam einiges zusammen“, resümiert Julius von der Decken. Es sei immer die Rede von einem ausschweifenden Lebenswandel gewesen. Außerdem habe man vermehrt auf Kohlanbau gesetzt, dann aber einen Schädling in der Kultur gehabt.

Letztlich sei das Anwesen aus dem Besitz eines der Söhne des Theodor Friedrich zwangsversteigert worden. Mit diesem habe er einen gemeinsamen Vorfahren im 17. Jahrhundert, erzählt der neue Eigentümer des Raitzener Betriebes.

Keine Verwechslungsgefahr mit anderem Julius

„Der Blick zurück interessiert mich nicht so sehr. Ich lebe im Heute“, betont Julius, ein von der Decken der 20. Generation. Deshalb sei es für ihn nicht mehr als ein origineller Zufall, dass er jetzt mit seiner Familie in einem Haus zur Miete wohnt, an dessen Giebel das Wappen der von der Deckens zu sehen ist. Als ähnliche Laune der Geschichte sieht er, dass es in der Geschichte schon einen Julius von der Decken gab – über den im Internet ein Eintrag zu finden ist. Verwechslungsgefahr besteht aber nicht, denn jener wurde 1827 in Hannover geboren, diente im hannoverschen Militär, besaß Güter in Schlesien und Mecklenburg und hinterließ keine Nachkommen.

Julius von der Decken (2.v.l.) stellt Sachsen Agrarminister Wolfram Günther die Blühstreifen und Grünlandbewirtschaft des Gutshofes vor Quelle: Axel Kaminski

Wenig Dialekt in der Region

Seiner Frau sei der Umzug in die sächsische Provinz nicht schwer gefallen. Sie hatte auf einem Erlebnishof in Beelitz gearbeitet. „Landwirtschaft gab es da, aber hauptsächlich Entertainment für Berliner“, meint Julius von der Decken. „Wir sind beide keine Stadtmenschen“, betont er. Das würden sie nicht nur feststellen, wenn sie doch mal in der Großstadt seien. Das merke man sogar, wenn man im Fernsehen Berichte mit den Menschenmassen dort sehe.

Seine Frau sei bei seinem ersten Besuch in Raitzen dabei gewesen und meinte, das könne man machen. „Ich glaube, für Kinder gibt es nicht Schöneres, als auf dem Dorf aufzuwachsen“, meint der junge Vater. Das Sächsisch ist für den Niedersachsen kein Problem. „Im Vergleich zum Erzgebirge gibt es hier in der Gegend doch fast keinen Dialekt“, schildert er seinen Eindruck von der Mundart vor Ort. Da finde er die andere West-Ost-Barriere mit der Zeitangabe „Dreiviertel“ deutlich komplizierter.

Von Axel Kaminski