Döbeln/Roßwein

Sie vertraut nicht mal ihrem Anwalt. Eine Roßweinerin stand jetzt vor Gericht, weil sie Zeugen beleidigt und auf Polizisten losgegangen sein soll. In der Hauptverhandlung am Amtsgericht Döbeln zeigte sich nun: Sie hat schwere psychische Probleme.

Um Strom zu klauen, soll sie in einem Mietshaus ein Kabel zum Hausanschlusskasten gezogen haben. Ein Zeuge sah das, entfernte das Kabel und sicherte den Stromkasten. Daraufhin habe die Roßweinerin die Sicherungen einer anderen Wohnung zerstört, eine Zeugin beschimpft und sich schließlich unter üblen Beschimpfungen gegen die Polizisten gewehrt. Richterin Ines Opitz verhandelte die Anklage wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung im Döbelner Amtsgericht. Zur ersten Verhandlung Anfang Juni hörte das Gericht die Angeklagte. Weil es ein Gutachten der psychologischen Verfassung der Angeklagten wollte, musste die es die Verhandlung unterbrechen.

Kein Vertrauen zum Anwalt

Gleich zu Beginn der Verhandlung gab der Döbelner Rechtsanwalt Thomas H. Fischer zu Protokoll, dass seine ihm zugeteilte Mandantin kein Vertrauen zu ihm habe. „Hätte Sie meinem Vorschlag gefolgt und wäre zuvor mal bei mir zu einem Gespräch vorbei gekommen, hätte man das klären können“, so der Rechtsanwalt. Die Angeklagte hielt an ihrer Meinung fest. „Ich habe kein Vertrauen zu ihm. Er hält mich für schuldig“, sagte die 49-Jährige. Und doch war es ihr Pflichtverteidiger, der für seine Mandantin in die Bresche sprang als er den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragte, während das Gericht das psychiatrische Gutachten verlas. Das wiederum fertigte eine Oberärztin des Fachkrankenhauses Bethanien in Hochweitzschen im Auftrag des Gerichtes an.

Zeuge ohne Vernehmung entlassen

Die beiden Zeugen, darunter eine Polizeibeamtin, die zur Verhandlung geladen wurden, konnten nach der Verlesung des Gutachtens ohne befragt zu werden wieder gehen. Denn: Das Gutachten ergab, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft waren sich einig, dass auf die Zeugenvernehmung verzichtet werden kann.

Staatsanwalt Klaus Steffan hielt kurz darauf auch schon sein Plädoyer. „Die Angeklagte ist freizusprechen. Dennoch möchte ich Ihnen ans Herz legen, Einsicht über ihre krankhaften Züge zu zeigen. Schizophrenie kann zunehmen.“ Und weiter: „Sollten Sie gefährlich für die Allgemeinheit werden, werden sie in einer Klinik untergebracht.“

Verteidiger Thomas Fischer hatte dem nicht viel hinzuzufügen, außer, dass die Kosten und Auslagen des Verfahrens der Staatskasse auferlegt werden sollen.

Angeklagte ist schuldunfähig

„Ich war wirklich nicht so auf der Höhe“, sagte die Roßweinerin abschließend ehe sich die Richterin zur Urteilsfindung zurückzog. Nur wenige Minuten später betrat sie den Gerichtssaal erneut und verkündete den Freispruch für die Angeklagte. Als positiv bezeichnete Ines Opitz den Umstand, dass die Angeklagte direkt im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen wurde. So konnte ihr Zustand untersucht und dokumentiert werden. Aufgrund der Schuldunfähigkeit sind der 49-Jährigen die Beschimpfungen, ihr Verhalten und der Widerstand gegen die hinzugerufenen Polizisten nicht anzulasten, erklärt die Richterin. Sie betonte aber auch, dass das, was an diesem Tag im Oktober 2019 passierte, durchaus strafrechtlich relevant ist.

Ein Alarmsignal

Auch Ines Opitz legte der Angeklagten nahe, die festgestellte Schizophrenie ernst zu nehmen und behandeln zu lassen. „Die Krankheit verschwindet nicht“, betont die Vorsitzende. Dass die Angeklagte bereits zweimal in den vergangenen Jahren strafrechtlich auffällig wurde, sei ein weiteres Alarmsignal. Ines Opitz: „Die Zeiträume haben sich verkürzt.“ Bereits 2012 wurde die Krankheit bei der Roßweinerin diagnostiziert. Drei Jahre später fiel sie schon einmal auf, um dann nur zwei Jahre später erneut straffällig zu werden. „Ich kann ihnen nur ans Herz legen, sich behandeln zu lassen. Anordnen kann ich es nicht“, so die Richterin abschließend, ehe die Roßweinerin mit einem Freispruch das Gerichtsgebäude verließ. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft verzichteten auf weitere Rechtsmittel. Das Urteil ist demnach rechtskräftig.

Von Stephanie Helm