Juweliergeschäft überfallen – Polizeieinsatz in Döbeln

Döbeln

Polizeieinsatz in der Stadthausstraße in Döbeln: Nach ersten Informationen gab es am Freitag gegen 9.45 Uhr einen Überfall auf das dort ansässige Juweliergeschäft. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei sind derzeit vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, so die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Stadthausstraße in Döbeln ist wegen des Einsatzes derzeit gesperrt. Quelle: Max Hempel

Die Stadthausstraße ist derzeit durch ein Einsatzfahrzeug der Polizei gesperrt. Weitere Informationen folgen in Kürze. Auch ein Spürhund der Polizei ist im Einsatz. Der oder die Täter sind flüchtig.

Mindestens ein Spürhund ist im Einsatz, der oder die Täter sind flüchtig. Quelle: Max Hempel

Von she/hem