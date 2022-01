Kalköfen in Münchhof – Freude auf der einen, Sorge auf der anderen Seite

Münchhof

Im April vergaben die Ostrauer Gemeinderäte den Auftrag, jetzt kann die Aussichtsplattform auf einem der beiden Kalköfen in Münchhof schon besucht werden. Den Weg hinauf säumt eine sechs Meter hohe Spindeltreppe. Sie führt durch einen Ofenschaft, die beiden anderen Brennkammern wurden abgedeckt. Oben angekommen erwartet den Besucher eine Aussichtsplattform, die ihren Namen auch verdient hat. Zwei Bänke stehen bereit, eine Schautafel soll schon bald Informationen über den Kalkabbau in der Region geben.

Zur Galerie Blick in den nun fertiggestellten nördlichen Kalkofen. Der bekam eine Aussichtsplattform, begehbar ist er auch.

Derzeit sitzt die Gemeinde an der Schlussrechnung. Einige kleinere Sachen müssen noch erledigt werden. „Eine überdachte Sitzgruppe fehlt noch. Die ist ebenfalls oben auf der Plattform geplant“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Lässt man den Blick schweifen, stört noch eine Schuttablagefläche den schönen Blick. Auch das Problem soll noch behoben werden. Und auch für die beiden Informationstafeln – die auf der Aussichtsplattform und die unten im Bereich rund um die Kalköfen – gibt es Pläne. Denn noch sind die leer.

Bürger einbeziehen

„Wir wollen im Amtsblatt einen Aufruf starten und die Bürger fragen, ob sie Ideen und Vorschläge haben, was wir dort präsentieren können. Vielleicht hat jemand noch Erinnerungen, die er gern teilen möchte, oder geschichtsträchtiges Material rum um den Kalkabbau, was dort präsentiert werden könnte“, so der Bürgermeister weiter. Ganz bewusst entschied man sich für Schautafeln und keine festen Informationstafeln. Sie können im Wechsel befüllt werden. „Wir wollen die Bürger gern mit einbinden“, sagt Dirk Schilling. Auch mit den Ostrauer Kalkwerke sei die Verwaltung im Gespräch.

Zwei Schautafeln sollen Besucher schon bald über den Kalkabbau in der Region informieren. Dabei sind auch die Bürger gefragt. Quelle: Sven Bartsch

Unabhängig davon: Schon jetzt können Bürger die Aussichtsplattform auf einem der beiden Kalköfen besuchen. Alle Sicherungsmaßnahmen sind fertig. Damit Touristen, die beispielsweise mit dem Fahrrad auf dem Jahnatalradweg unterwegs sind, überhaupt davon erfahren, sollen verstärkt Hinweisschilder angebracht werden. Das soll in den nächsten Wochen noch erledigt werden. Und apropos Fahrrad: Ein Wunsch von Bürgermeister Dirk Schilling ist, auf der Kreisstraße in der Ortslage Münchhof eine gestrichelte Linie entlang führen zu lassen. So, dass Fahrradfahrer sicherer zu dem kleinen Nahtourismus-Ziel gelangen.

Sorgenkind Südofen

In den vergangenen Monaten arbeiteten die Mitarbeiter der LFT Straßen- und Tiefbau GmbH im Akkord. Sie bekamen im April den Zuschlag für die Arbeiten. Die Tiefbauarbeiten für das Areal schlagen mit rund 61.000 Euro zu Buche. Insgesamt kostet das Vorhaben, aus den Kalköfen ein touristisches Ausflugsziel zu machen, 215.000 Euro. Der finanzielle Mammutanteil wird dabei mit Fördermitteln aus dem Leader-Budget gestemmt.

Während die Arbeiten am nördlichen der beiden Kalköfen so gut wie abgeschlossen sind, richtet sich das Augenmerk jetzt auf den Südofen. Und den bezeichnete Planer Jochen Ritter-Müller bereits Anfang des Jahres als Sorgenkind. Er sprach von einem „gruseligen Zustand“. Starke Schädigungen sorgten schon dafür, dass der südliche Ofen aus den Planungen herausgelöst wurde. Ursprünglich sollte der Südofen im Zuge der jetzt zu Ende gehenden Arbeiten gesichert werden. Weil das aber das Budget sprengte, mussten Planer und Gemeinde handeln.

Holzaufbau retten

„Wir sind bezüglich des Südofens mit der Denkmalpflege im Gespräch“, erklärt Dirk Schilling. Geplant ist, eine Notsicherung vorzunehmen, damit er nicht weiter zusammenfällt. Mindestens 120.000 Euro werden dafür wohl fällig werden, schätzt der Planer ein. Zunächst wird der Südofen eingezäunt, damit die Verkehrssicherheit gegeben ist. Wie es weitergeht, liegt vor allem in den Händen der Denkmalpfleger.

Der Holzaufbau ist total lawede. Die Gemeinde will sich – gemeinsam mit der Hans-Peter-Dürasch-Stiftung – darum kümmern. Quelle: Sven Bartsch

Die Gemeinde wiederum möchte sich dem Holzaufbau widmen. „Der ist total lawede, vor allem aus Richtung Ostrau kommend, sieht man den maroden Zustand“, weiß der Bürgermeister. Mit den Gemeinderäten wurde darüber schon gesprochen und auch die Ostrauer Kalkwerke, beziehungsweise die Hans-Peter-Dürasch-Stiftung, sicherten ihre Unterstützung zu. Immerhin ergab eine erste Schätzung etwa Kosten in Höhe von 50.000 Euro. Die Zeichen, dass der instabile Holzaufbau gesichert werden kann, stehen also gut. „Wir wissen, dass das eine aufwendige Angelegenheit ist, aber wir sind uns einig, dass auch der Holzaufbau zum Gesamtensemble gehört“, betont Dirk Schilling. Stück für Stück arbeitet sich die Gemeinde so zum großen Ziel vor: ein Themendorf Kalkabbau aus der Taufe zu heben. Wie das aussehen kann und was in dieser Richtung alles möglich ist, schaute sich der Bürgermeister im Museumspark Rüdersdorf an.

Von Stephanie Helm