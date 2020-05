Kalte Füße kneippen in Döbeln-Ost

Döbeln

Mit Storchenschritt marschierten am Dienstagvormittag Karin Willkommen und Tino Hütter durch das eiskalte Wasser des Kneippbeckens am Wohnpark der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln-Ost. Etwas später als sonst wurde in diesem Jahr die Saison eröffnet. Tino Hütter, Finanzvorstand der WGF, bedankte sich dabei auch für das ehrenamtliche Engagement der 78-Jährigen rund um das Kneipp-Becken. Die Kinder der Käfergruppe durften als Zaungäste zusehen.Karin Willkommen kennt sich mit den fünf Säulen der Philosophie von Sebastian Kneipp gut aus. Sie fußt eben auf den fünf Grundprinzipien Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance. In den Hochbeeten hinter dem Kneipp-Becken hat sie deshalb zahlreiche Kräutlein gepflanzt. Dazwischen befindet sich ein Sinnespfad zum Barfußgehen. Am Nachmittag gab es an der Begegnungsstätte im Freien zudem einen Treff mit Kneipp-Tees und allerlei Gesundheitstipps.

Von Thomas Sparrer