Kamera läuft für Ostrauer Skaterpark

Ostrau

Zwei Kameras sind auf Jenny Leisker gerichtet. Ein bisschen nervös fragt sie nach den letzten Anweisungen. Dann atmet sie noch einmal tief durch und fängt an zu erzählen. Davon, wie ihr die Idee kam, dass Ostrau dringend einen Skaterpark braucht. Die 40-jährige Noschkowitzerin ist die Initiatorin des Projekts, das ganz klein anfing und binnen weniger Monate zu etwas ganz Großem heranwuchs. Mittlerweile liegt ein Fördermittelantrag über 250.000 Euro beim Leader-Regionalmanagement. In wenigen Wochen fällt die Entscheidung darüber, ob die Gemeinde den Zuschlag bekommt und mit dem Bau loslegen kann.

Menschen mitreißen

Doch still dasitzen und abwarten – das ist nicht Jenny Leiskers Ding. Sie will was machen, ihren Beitrag leisten und dabei unzählige Menschen mitreißen. Johannes Gersten, Lajos Guß und Witko Dietrich sind Leute, die sich von der Begeisterung der 40-Jährigen anstecken ließen. Am Donnerstag zogen sie deshalb ihre Runden durch Ostrau – bewaffnet mit zwei Kameras, Mikrofon und weiterer Filmtechnik. Denn die Leute vom Medienbildungsprojekt Spektrum3000, das seit diesem Jahr zum Döbelner Treibhaus-Verein gehört, drehen einen Imagefilm für den Ostrauer Skaterpark.

Statt großer Stadt in kleiner Gemeinde

Erst vor wenigen Wochen erschien ein erstes etwa eineinhalb Minuten langes Video. Die Leute von der Chemnitzer Werbeagentur „oben360“ machten Filmaufnahmen im Konkordiapark. Damit wollten sie zeigen, wie es in Ostrau einmal aussehen könnte. Johannes Gersten und seine Mitstreiter schauen jetzt genauer hin, fangen Stimmen ein und haken nach: Warum braucht Ostrau einen Skaterpark? Antworten darauf hat nicht nur Jenny Leisker. Auch Juliane Meinhold, die selbst Mutter von zwei Jungs ist, tritt vor die Kamera. Sie sagt: „Als Mutter mache ich mir große Sorgen, wenn meine Kinder auf der Straße mit dem Fahrrad oder dem Skateboard fahren.“ Es gibt keinen richtigen Platz, wo die Kids hinkönnen. Mit dem Skaterpark im Ostrauer Gewerbegebiet, unweit des Bioptops, soll sich das ändern. „Ich finde es toll, dass ein solches Projekt in Ostrau entsteht. Mal in keiner großen Stadt, sondern in einer kleinen Gemeinde.“ Auch Eddi, der Sohn von Jenny Leisker, ist beim Filmdreh dabei. Er und sein Kumpel zeigen mit dem Downhill-Bike, was sie können.

Drohenaufnahmen vom Gelände

„Wir als Verein sind voll überzeugt von dem Projekt“, sagt Johannes Gersten. Für ihn war klar: Das unterstützen wir. „Wir kennen uns hier in der Region, sind gut vernetzt. Wo sich was bewegt, das unterstützen wir.“ Dass das Projekt mit Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) einen starken Rückhalt hat, beeindruckt Johannes Gersten. Er weiß, dass das auch anders sein kann. Das Gemeindeoberhaupt trat auch vor die Kamera. Dafür ist das kleine Filmteam ins Rathaus gefahren. Die Filmaufnahmen samt Interviews füllen etwas eine Dreiviertelstunde an Material. Hinzu kommen noch Drohnenaufnahmen vom Gelände, auf dem der Skaterpark einmal stehen soll. „Und wir bekommen die Aufnahmen aus dem Konkordiapark. Die dürfen wir auch in unserem Film verwenden“, sagt Johannes Gersten.

Zweiminütiger Imagefilm

Ein voller Drehtag, unzählige Aufnahmen und Schnittbilder werden dann am Ende zusammengefügt – so, dass ein etwa zweiminütiger Imagefilm entsteht. Mitte, vielleicht Ende Oktober soll er fertig sein. Und dann auf allen Kanälen verbreitet werden. Denn mit Hilfe des kurzen Films sollen die so wichtigen Spenden akquiriert werden. Die sollen dem Projekt weiteren Antrieb verschaffen. „Jenny hat viele Pläne“, sagt auch Stephan Conrad vom Treibhaus-Verein und bringt damit auf den Punkt, worin sich alle einig sind. Das Projekt lebt von den Enthusiasten, die sich dafür einsetzen. Und der Kreis wird immer größer.

Hinweis: Wer für den Skaterpark in Ostrau spenden möchte, kann das auf dem Konto der Gemeinde Ostrau (IBAN: DE43 8605 5462 0036 9500 01) bei der Kreissparkasse Döbeln tun. Wichtig: Als Spendenzweck „Skaterpark Ostrau“ angeben. Zudem bekommt jeder Spender eine Spendenquittung, die steuerlich geltend gemacht werden kann.

Von Stephanie Helm