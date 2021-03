Kaminverbot für Döbelner Walduferviertel?

Döbeln

Wer im zukünftigen Döbelner Walduferviertel bauen will, wird gewissen Zwängen unterworfen sein, was die Beheizung seines Zuhauses angeht. Die Stadtwerke Döbeln werden in dem Gebiet umweltfreundlichen eigenen Strom erzeugen und die neuen Wohnhäuser mit der dabei entstehenden Wärme und mit Warmwasser versorgen. Das Ganze gilt als Pilotprojekt zum Umweltschutz. Ziel ist die Senkung des Kohlendioxidausstoßes und die Einsparung von konventionellen fossilen Energieträgern. Bauwillige können damit aber keine eigene Gas-, Öl- Pellet- oder Erdwärmeheizung für ihr Haus planen.

Buschmann gegen Kamine

Die entsprechende Satzung über den Anschluss- und Benutzungszwang für eine zentrale Nahwärmeversorgung beschlossen die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung. Zuvor wurde diskutiert. Nicht über den Anschlusszwang. Die Frage war vielmehr, ob die neuen Walduferviertel-Bewohner die Möglichkeit bekommen sollten, sich einen Kamin in die eigenen vier Wände einzubauen.

Nicht alle Stadträte zeigten sich von dieser Möglichkeit begeistert. SPD-Fraktionschef Axel Buschmann forderte, den entsprechenden Passus aus der Satzung zu streichen und stellte einen entsprechenden Änderungsantrag. Die Errichtung und der Betrieb von Wärmeversorgungsanlagen sind auf den Grundstücken im Walduferviertel nicht gestattet, es sei denn, es liegt eine Befreiung vom Anschlusszwang vor. Ausgenommen davon sollen Kamine und Kachelöfen ohne Anschluss an das Heiz- und Warmwassersystem sein, die ausschließlich mit Holz beheizt werden und nicht in erster Linie der Raumheizung dienen. Diese Möglichkeit, so Buschmann, konterkariere das Anliegen des Nahwärmekonzeptes, dessen Ziel ja die Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes und Einsparung von konventionellen fossilen Energieträgern sei. Buschmann befürchtete Umweltbeeinträchtigungen durch die Kamine und auch eine Belästigung der Bewohner durch den Rauch.

SPD-Antrag abgelehnt

Mit diesem Einwand sah sich die SPD allerdings allein auf weiter Flur. Sven Weißflog (FDP/Freie Wähler) wand ein, dass man sich interessierte Bauherren verprellen würde, wenn man den Einbau von Kaminen verbiete. Fraktionskollege Rocco Werner sprach von zu viel Gängelei, Fraktionschef Peter Draßdo ebenso: „Die Anforderungen an Kamine in Bezug auch Rauchgase sind heutzutage so hoch“, dass man keine Befürchtungen haben müsse. Auch Baudezernent Thomas Hanns sprang für den Kamin-Passus in die Bresche. Auf der Baumesse, auf der er gemeinsam mit der Sparkasse das neue Wohngebiet vorgestellt hatte, habe es tatsächlich einige Interessenten gegeben, die auf einen Kamin Wert legten.

Am Ende wurde der SPD-Antrag abgelehnt und der Satzungsbeschluss mehrheitlich angenommen. Schon kommenden Donnerstag stimmen die Stadträte erneut in Sachen Walduferviertel ab. Dann soll der Erschließungsvertrag zwischen der Stadt und der Sparkasse beschlossen werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk