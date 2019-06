Region Döbeln

Am Dienstagabend fegte das Unwetter über die Region Döbeln. Die Feuerwehren waren bis tief in die Nacht im Einsatz und sind auch zur Stunde immer noch damit beschäftigt, Straßenzüge und Grundstücke von den Schlammmassen zu befreien.

Im Raum Leisnig rückten die Kameraden gegen 21.30 Uhr aus. Insgesamt sind 45 Einsatzkräfte aus allen Ortswehren ausgerückt, die nun teilweise immer noch am Schuften sind. Alleine im Einzugsgebiet der Leisniger taten sich zwischen 15 und 20 Einsatzstellen auf. Aufgrund der zahlreichen problemstellen richteten die Brandschützer um Einsatzleiter René Gentzsch eine Einsatzstelle im Gerätehaus der Leisniger Feuerwehr ein, von der aus die Kameraden seit Dienstagabend koordiniert werden.

Feuerwehr, Anwohner und Familien helfen sich gegenseitig. Quelle: Sven Bartsch

Besonders schwer erwischte es Minkwitz. Dort setzte der Starkregen mehrere Häuser – sowohl deren Keller als auch Wohnetagen – unter Wasser und dann kam auch noch der Schlamm. Derzeit warten noch zahlreiche Anwohner auf das Auspumpen ihres Kellers. Doch an dieser Stelle ist wohl oder übel Geduld angesagt, denn zunächst muss ein Statiker die Situation unter die Lupe nehmen.

Keller stehen unter Wasser, können jedoch teilweise noch nicht ausgepumpt werden. Quelle: Sven Bartsch

Stellenweise ergossen sich nach Angaben der Feuerwehr bis zu 60 Liter pro Quadratmeter (Wert aus Naunhof) über der Region. Diese Lage rief auch das THW Döbeln auf den Plan. So rückten die Helfer etwa mit ihrem Radlader aus, um zwischen Scheergrund und Kloster Buch die Straße zu beräumen. Auch in Altenhof griffen die THWler mit ein.

In Börtewitz beziehungsweise Kleinpelsen wiederholte sich der Albtraum aus der Nacht auf Dienstag. Auch prasselte es gegen 21.30 Uhr danieder. Anwohner berichten von riesigen Regentropfen und sagen, so etwas hätten sie noch nie erlebt. In der Folge spülte es Schlammmassen von einem Maisfeld durch mehrere Grundstücke. Besonders hart traf es erneut Familie Gey aus Kleinpelsen. Die hatte es bereits in der Nacht auf Dienstag erwischt und nun kämpfen sie wieder mit dem Schlamm, der sich durch das komplette Stallgebäude der Familie gewalzt hat.

In Börtewitz reinigt die Feuerwehr die Straße. Quelle: Olaf Büchel

Derzeit sind vor allem Feuerwehr und Bauhof im Einsatz, um die Straßen wieder befahrbar zu machen. Nachbarn helfen sich gegenseitig mit Technik und Muskelkraft beim Aufräumen.

Überschwemmungen waren auch ein Problem in Hartha. Zwar hat sich die Lage mittlerweile beruhigt, doch laut Bauamtsleiter Ronald Fischer sind auch in der Industriestadt und Umgebung noch Feuerwehr und Bauhof im Einsatz. Neben zahlreichen vollgelaufenen Kellern hat das Unwetter die Chemnitzer Straße in Hartha unter Wasser gesetzt. Zudem kam es zwischen Lauschka und Minkwitz in einer Senke zur einer Überschwemmung.

Weitere Details folgen

Von obü/T.S./nag/ap