Roßwein

Gerade hat Florian Firley den Corona-Test-Lehrgang beim DRK absolviert. Vorbereitung ist alles, sagt er sich. Wenn Gastronomen irgendwann ihre Lokale wieder öffnen dürfen, dann wird das Testen zum festen Bestandteil in der Alltagsroutine werden, ist sich der studierte Hotelmanager und Wirtschaftspsychologe sicher. Wenigstens für die Mitarbeiter, vielleicht sogar für die Gäste. Entsprechende Pilotprojekte gibt es bereits. Vielleicht könne ja im April in irgendeiner Form „geöffnet“ werden, hofft der Sohn der Gastwirtsfamilie Firley. Die Hoffnung, nach dem verbauten Weihnachtsgeschäft wenigstens das Osterfest gut nutzen zu können, haben er und seine Eltern schon beizeiten ad acta gelegt. Das Abholgeschäft, mit dem sie ihren Kunden zeigen wollen, dass sie trotzdem noch da sind und auch vor haben, da zu bleiben, läuft schleppend. „Unsere Lage ist in dem Fall eine Hürde für viele“, sagt Florian Firley. Die Margarethenmühle mitten im Wald sei ein Ort, den man eben gern besucht. Und Besuche sind ja nicht erlaubt. Wirtschaftlich gesehen bleibt das Mittagessen zum Abholen also ein Tropfen auf den heißen Stein, eine Geste. Dennoch soll es auch an Ostern wieder ein spezielles Menü geben, das abgeholt werden kann. Vielleicht spielt sogar das Wetter mit und lockt die Leute zum Osterspaziergang in den Wald rund um die alte Mühle. Dann könnte sich Florian Firley vorstellen, dass man zusätzlich etwas „to Go“ anbietet, Suppen und Kaffee zum Mitnehmen vielleicht.

Frühstücksbuffet und Rezeption umbauen

Trotz der Zwangsruhe im Gastraum herrscht noch eine gewisse Geschäftigkeit in der Maragarethenmühle. Gemessen an den Lockdown-Umständen habe man relativ viele Geschäftsreisende als Übernachtungsgäste. Und die Firleys nutzen die Zeit auch, um sich auf den Betrieb nach Corona vorzubereiten. „Wir nutzen die Corona-Fördermittel, um beispielsweise unser Frühstücksbuffet und die Rezeption entsprechend der erforderlichen Hygieneschutzbestimmungen und trotzdem im Einklang mit unserem Nachhaltigkeitsanspruch umzubauen.“ Auch die Homepage des Waldgasthofes wird auf Vordermann gebracht. Und in den Zimmern werden zukünftig Luftfilter stehen.

Von Manuela Engelmann-Bunk