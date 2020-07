Kanalreinigung Bergzog aus Goselitz: Vom alten Bulli zum großen Fuhrpark

Goselitz

Eigentlich wollten Jürgen Eschen und Angela Bergzog mit ihrem Team und zahlreichen Partnern von der Bergzog Kanalreinigungs GmbH in diesem Jahr groß feiern. Und dafür gibt es auch einen richtig guten Grund: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Doch wie so viele andere Veranstaltungen hat Corona auch die ursprünglich für den 6. Juni geplante Jubiläumsparty auf dem Firmengelände am Gutsweg 2 in Goselitz platzen lassen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, verspricht Jürgen Eschen: „Schade, dass wir in diesem Jahr nicht feiern können, aber es ist leider nicht zu ändern. Wir holen die Party auf jeden Fall im nächsten Jahr nach, wahrscheinlich im Frühjahr.“

Angefangen hat alles mit einem Gespräch in gemütlicher Runde. „Mein Vater war ursprünglich im Großhandel tätig. Da ist ja nach der Wende vieles weggebrochen. Einer unserer Verwandten hatte ein Kanalreinigungs-Unternehmen. Da hat mein Vater gesagt, das kann ich auch“, erinnert sich Angela Bergzog, die Tochter des Firmengründers Hermann Bergzog, an die Anfänge des Unternehmens. Gesagt, getan. Mit einem 30 Jahre alten Bulli und einem 200-Liter-Wassertank ging es am 23. Mai 1990 los. Unterstützt wurde Hermann Bergzog anfangs von seiner Schwiegermutter, die die Aufträge am Telefon entgegennahm.

In den folgenden Jahren entwickelte sich das Unternehmen schrittweise. Inzwischen umfasst das Team elf Mitarbeiter. Und auch der Fuhrpark ist in den vergangenen 30 Jahren ebenso wie die täglichen Herausforderungen stetig mitgewachsen. Neben vier großen LKWs verfügt das Unternehmen unter anderem auch noch über ein kleineres Fahrzeug, das vor allem bei der Leerung von Gruben in Kleingartenanlagen zum Einsatz kommt. Hinzu kommen zahlreiche Spezialgeräte. Die Leistungen der Bergzog Kanalreinigungs GmbH fasst Jürgen Eschen in einem Satz zusammen. „Wir transportieren alles was flüssig ist und durchs Rohr geht.“ Als zertifiziertes Unternehmen ist die Bergzog Kanalreinigungs GmbH seit 2005 aber auch im Bereich des Baus von biologischen Klärgruben und deren Wartung aktiv. Auch die Aktivierung von Brunnen, unter anderem in Kleingartenanlagen, gehört ebenso zu den Aufgaben des Unternehmens wie das Beseitigen von Verstopfungen in Privathaushalten, die Reinigung von Kanälen, Kanal-TV-Inspektionen sowie die Prüfung auf Dichtheit von Kanälen, Klärgruben oder Hausanschlussleitungen.

2007 bekam Jürgen Eschen vom Firmengründer das Angebot, das Unternehmen als Geschäftsführer weiterzuführen. „Das kam für mich völlig überraschend. Für diese Entscheidung brauchte ich erstmal ein paar Tage“, erinnert er sich und fügt mit einem zufriedenen Lächeln an: „Ich bin sehr stolz, dass ich das Angebot damals angenommen habe. Es ist ein tolles Arbeitsklima, wie in einer kleinen Familie. Es macht unheimlich viel Spaß, hier zu arbeiten. Ein großer Dank geht an die Kollegen. Die haben mit ihrer täglichen Arbeit einen großen Anteil daran, dass wir als Unternehmen nun bereits seit 30 Jahren am Markt sind. Viele der Mitarbeiter sind schon seit vielen Jahren dabei.“

Andreas Neustadt