Roßwein

Keine Katze, sondern ein Zwergkaninchen ist das jüngste Findelkind, das bei Roßweins Katzeninitiative Unterschlupf gefunden hat. Gefunden wurde das Tier an der Mulde unter den Linden, am zurückliegenden Feiertag gegen 15 Uhr. „Es könnte auch sein, dass es entlaufen ist und nicht ausgesetzt wurde“, hofft Michaela Filla von der Katzeninitiative, dass sich vielleicht doch noch ein Besitzer des zutraulichen Tieres bei ihr meldet. Aushänge in der Stadt haben noch kein Ergebnis gebracht. Bis sich jemand meldet, hoppelt der kleine Fundhase durch Michaela Fillas Wohnstube. Das allerdings ist keine Dauerlösung, weshalb das Tier demnächst dann auch abgegeben wird. „Wir haben schon ein paar Interessenten ausfindig machen können.“

Roßweins Katzeninitiave ist ein Zwergkaninchen in Obhut gegeben worden, nachdem es im Freien aufgegriffen wurde. Quelle: privat

Inzwischen vermittelt ist der kleine Kater, den Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei einem ihrer Einsätze in Roßwein halbtot gefunden und in die Obhut von Michaela Filla gegeben hatten.

Von ME