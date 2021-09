Ostrau

Geplant ist die Sanierung der Straßen im Gewerbegebiet schon lange. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) brennt das unter den Nägeln. Die Straßen im Ostrauer Gewerbegebiet sind in den letzten 25 Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Tiefe Spurrinnen zeichnen die Sachsenstraße. Das ist ein Resultat des regen Verkehrs von Lastwagen und Autos im Gewerbegebiet. Die Borden in den Kurven sind zerfahren. Das hat auch damit zu tun, dass die Kurven ursprünglich viel zu eng geplant wurden. Einige Grundstückszufahrten sind so ramponiert, dass sie jetzt ausgebaut werden müssen. Auch die Gehwege sind teilweise marode. Sie wurden in der Vergangenheit zu oft als LKW-Parkplatz missbraucht.

Doch nicht nur die Straßen sollen in Ordnung gebracht werden. Auch die Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet soll erneuert und dann gleich auf moderne LED-Technik umgerüstet werden. Die alten Masten sollen aber erhalten bleiben, die Kabel und Schaltkästen in dem Zuge untersucht werden. Alles in allem werden für die Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro fällig. Eine Summe, die die Gemeinde Ostrau nicht allein stemmen kann. Sie hofft auf Fördermittel.

Die Straßen und Gehwege im Ostrauer Gewerbegebiet sind stark in Mitleidenschaft gezogen. Quelle: Sven Bartsch

Die sind in Sachen Straßenbau allerdings ein rares Gut. Schuld daran ist der Förderstopp für kommunale Straßenbauvorhaben, den der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) bereits im Februar des vergangenen Jahres ausrief. Förderprogramme, die die Kommunen jetzt noch anzapfen können, um überhaupt zu bauen, sind knapp. Ein solch rares Programm ist die Förderrichtlinie GRW-Infra, die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur. Bekommt Ostrau dort den Zuschlag, könnten 90 Prozent der Gesamtkosten gefördert werden. Die Gemeinderäte von Ostrau gaben in ihrer jüngsten Sitzung grünes Licht für die Antragsstellung. Bürgermeister Dirk Schilling ist aber auch realistisch. Er sagt: „Aufgrund der schlechten Fördersituation werden viele Kommunen auf dieses Programm draufspringen.“

Kosten in Jahresscheiben abrechnen

Den Mammutteil der Kosten nimmt die Planung und Sanierung der Straßen und Gehwege mit zirka 1,6 Millionen Euro in Beschlag. Allein die Vermessung schlägt mit rund 15.000 Euro zu Buche, für die Beleuchtung werden samt Planung rund 220.000 Euro fällig. Die Kosten werden in Jahresscheiben abgerechnet, so dass die Gemeinde nicht den ganzen Batzen mit einmal zahlen muss. Im aktuellen Haushaltsplan ist die Maßnahme demnach schon mit 410.000 Euro eingestellt. Wann die Fördermittel – vorausgesetzt es gibt ein positives Votum für Ostrau – tatsächlich fließen, ist aber ungewiss.

Nur wenn der Zuschlag für die begehrten und dringend benötigten Fördermittel kommt, setzt die Gemeinde die Maßnahme auch um. Dann soll mit der Erneuerung beziehungsweise Modernisierung der Straßenbeleuchtung im nördlichen Teil des Gewerbegebietes begonnen werden. Gleiches gilt für die Instandsetzung der schlechten Straßen im Gewerbegebiet. Auch dort soll im nördlichen Bereich, also da, wo auch Hammer seinen Sitz hat, begonnen werden.

Von Stephanie Helm