Döbeln

Die Entscheidung für den Standort vom Döbelner Ladengeschäft aus Karls Erdbeer-Universum ist gefallen: Unter vier Gebäuden hat sich Robert Dahl das Traditionsgeschäft von Frank Richter am Obermarkt 5 ausgesucht. Richter und seine Frau verkauften dort früher „Mode für den Herren“.

„Von außen und innen piekfein, und wenn man nach draußen schaut, sieht man nur schöne Dinge in einer Stadtumgebung mit gemütlichen Gassen und dem imposanten Rathausbau.“ So beschreibt Robert Dahl, warum ihm dieser Standort so gefällt. Dass die Schienen der Pferdebahn direkt vor der Ladentür verlaufen, hat er auch schon registriert. „Sowas gibt es sonst nur im Disneyland Anaheim“, weiß der 50-Jährige, zu dessen Lieblingslektüre die Autobiografie von Walt Disney gehört.

Karls Laden

Karls Laden bleibt auch nach Fertigstellung des Erlebnisdorfs

Im Oktober soll nun in Döbeln am Obermarkt das Ladengeschäft öffnen. Und es bleibt auch bestehen, wenn der Erdbeerhof an der A14 fertig gestellt sein wird. Zwischen Erdbeerhof und Stadtmitte liegen 7,6 Kilometer – das werde schon passen.

Zusammen mit seinem Team durchstreifte Dahl am Vormittag Döbeln, von Termin zu Termin, begleitet von Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). Auch dem Stadtoberhaupt gefällt der Standort. „Ich kann mir gut vorstellen, dass auf dem Marktplatz in Nähe des Ladengeschäftes bald Tische und Stühle draußen stehen, wo Kaffee und etwas zum Naschen serviert werden – vielleicht sogar in der Nähe vom Schlegelbrunnen.“

Ob das dann auch klappt mit ausreichend Parkplätzen? Rund um die Innenstadt dominieren eher die Kurzzeitparkplätze. Liebhauser: „Dazu fällt uns auch noch etwas ein. Jedenfalls ist es Döbeln ja nur zu wünschen, wenn die Besucher in die Innenstadt gebummelt kommen, um dort etwas zu verweilen.“

Von Steffi Robak