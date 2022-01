Karls Erlebnisdorf Döbeln: 7000 Jahre alte Siedlung bleibt im Boden

Döbeln

900 000 Besucher jährlich sollen in ein paar Jahren über das Gelände von Karls Erlebnisdorf in Döbeln-Gärtitz stapfen. Direkt unter ihren Füßen haben sie dabei ein wahrscheinlich bis zu 7000 Jahre altes Dorf aus der Jungsteinzeit. Die entsprechenden Funde in großer Zahl haben die Archäologen um Grabungsleiter Thomas Lukas (34) seit Herbst auf dem Gelände freigelegt. Aktuell werden die Funde kartiert und dokumentiert. Im Februar werden die Archäologen die großflächigen Grabungsarbeiten beenden. „Wegen der Fülle der Funde vor allem von Bandkeramik ist diese Ausgrabung schon sehr bedeutsam. Und was das Beste daran ist: die meisten der Funde können im Boden bleiben“, sagt Dr. Christoph Heiermann, Sprecher des Sächsischen Landesamtes für Archäologie. Das liegt daran, dass die Gebäude auf dem Gelände des künftigen Karls-Erlebnisdorfes in Döbeln nicht unterkellert werden. Auch unter den Parkplätzen für die Fahrzeuge der Besucher können die alten neolithischen Siedlungsfunde einfach als Denkmal im Boden bleiben. „Wir wollen solche Funde nicht unbedingt rausholen, sondern sie nach dem Dokumentieren im Boden belassen und erhalten“, erklärt Christoph Heiermann. Somit sei es ein Glücksfall, dass die Karls-Pläne größtenteils nicht in tiefere Bodenschichten vordringen. Da, wo etwa bei dem geplanten Regenrückhaltebecken auf dem Gelände oder beim Verlegen von Abwasserrohren und Leitungen tiefer gegraben werden muss, werden die Archäologen im nächsten Jahre baubegleitend vor Ort sein, um dabei eventuelle Fundstücke zu sichern. Auch werden sich Bauherr, Planer und Archäologen bei den nächsten Planungsschritten immer wieder abstimmen.

Bis Februar sollen die großflächigeren archäologischen Untersuchungen abgeschlossen sein. Quelle: Sven Bartsch

Baurecht bis Jahresende

Abstimmen ist überhaupt im Jahr 2022 das große Thema, wenn es um die millionenschwere Ansiedlung des Karls-Erlebnisdorfes in Döbeln geht. „Das Projekt ist ein ganz dickes Brett. Die Dimension wird uns in unserer Arbeit jeden Tag aufs neue bewusst“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). „Doch es steht außer Frage, dass wir dass schaffen. Die Ansiedlung bietet für die gesamte Region große Chancen“, sagt der Oberbürgermeister weiter und lobt seine Rathausmitarbeiter und ebenso die beteiligten anderen Behörden und Planer. Es sei ein gutes Zusammenarbeiten. Das große Ziel: Bis Jahresende soll der Stadtrat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan für das 17 Hektar große Karls-Gelände beschließen. Damit bestünde Baurecht.

„Dieser Zeitplan ist nach wie vor sportlich“, sagt Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns. Seit Herbst 2020, als der Stadtrat der Karls-Ansiedlung zustimmte, ließen Rat und Verwaltung keine Luft mehr an das Thema. Einen Tag nach dem Beschluss wurde der Grundstücksverkauf besiegelt. Im Juni 2021 lag der erste Bebauungsplanentwurf im Stadtrat vor und ging danach in die erste Runde der Stellungnahmen. Gutachten zum Natur- und Artenschutz wurden angeschoben. Das ganze Jahr 2021 mit allen Jahreszeiten muss in die Betrachtung der Auswirkungen für die Natur einbezogen werden. Bodengutachten, die Beteiligung der Archäologie – all das lief bereits.

Nachbarregionen hoffen auf Tourismus-Schub

2500 Quadratmeter Verkaufsfläche, 200 Hotelbetten – all das hat auch Auswirkungen auf die Region und benachbarte Mittelzentren wie Grimma, Riesa, Meißen, Oschatz oder Freiberg. Auch dafür werden Gutachten benötigt und muss es Verständigungen geben. Die Ergebnisse liegen nun vor. „Aus vielen Gesprächen, etwa mit den benachbarten Regionen, weiß ich, dass man die Karls-Ansiedlung als positives Zeichen betrachtet und hofft, dass damit ein touristischer Multiplikator für alle wird. Denn die Hotelgäste bei Karls werden nicht tagelang allein das Erlebnisdorf, sondern sicher auch touristische Angebote der Region besuchen“, sagt Thomas Hanns. Die Eröffnung des Manufakturen-Marktes im Oktober mitten in Döbeln zeige ihm im Kleinen, was mit dem Erlebnisdorf später im Großen passieren kann. „Ich habe noch nie so vielen Fremden in der Stadt den Weg zum Obermarkt erklärt, wie seit Oktober.“

Alle Stellungnahmen aus der ersten Runde mit dem Bebauungsplanentwurf vom Juni werden aktuell im Rathaus gebündelt. Daraus wird nun ein qualifizierter Bebauungsplanentwurf, der im Mai in den Stadtrat und dann nach in die nächste Behördenrunde geschickt wird. Mit den Stellungnahmen dieser zweiten Anhörung wird dann ein beschlussreifer Bebauungsplan entwickelt, mit dem der Stadtrat Baurecht herstellen kann. Parallel läuft als weiteres Verfahren die Verkehrsanbindung des Erlebnisdorfes an die Bundesstraße 169 und den direkt gegenüberliegenden Autobahnanschluss Döbeln-Nord der A14. Seit Anfang 2021 ging das Autobahnamt Sachsen in einer neuen Bundesbehörde auf. Hier mussten die neuen Ansprechpartner gefunden und mit an den Tisch geholt werden. Seit September steht eine Vereinbarung zwischen Stadt Döbeln, Bundesautobahn GmbH und Landesamt für Straßenbau und Verkehr über den Kreuzungsausbau an der Autobahn bei Karls. Im Oktober wurde der Vertrag vom Stadtrat beschlossen. Auch mit Regiobus führte die Stadt erste Gespräche über eine Anbindung des Erlebnisdorfes an den Döbelner Hauptbahnhof und an die Innenstadt. Denn auch die Döbelner Innenstadt soll von der Ansiedlung und den prognostizierten 900 000 Besuchern im Jahr einen Anteil abbekommen.

