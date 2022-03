Karls in Döbeln spendiert Blutspendern Gutscheine

Döbeln

Die 500 Milliliter Blut einer Blutspende können für Patienten in vielen Fällen lebensrettend sein. Gesunde Menschen übernehmen mit einer Blutspende Verantwortung für schwerkranke Patienten und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die lückenlose Patientenversorgung mit Blutpräparaten in den Kliniken ihrer Region. Deshalb unterstützt Karls Manufakturenmarkt in Döbeln ab sofort den DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bei seinen Blutspendenterminen in der Stadt. Start ist beim ersten gemeinsamen Termin am 19. März, von 9 bis 13 Uhr, in der Körnerplatz-Schule. Auch Viktoria Pötzsch, Teamleiterin bei Karls Manufakturenmarkt, ist in der Körnerplatz-Schule am Start und wird selbst eine Blutspende leisten. Alternativ zum gewohnten Imbissbeutel nach der Spende bedankt sich Karls Manufakturenmarkt bei allen Spendenden mit einem Gutschein für einen Familienpack der Fruchtaufstriche.

Um eine Terminreservierung online vorab wird gebeten: https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/doebeln

Von Thomas Sparrer