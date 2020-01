Leisnig startet am Valentinstag in den bunten Trubel

Leisnig

Ausgerechnet am Valentinstag starten die Leisniger dieses Jahr in ihren närrischen Trubel. Wer noch Eintrittskarten haben möchte, sollte am Sonntag ins Vereinsheim kommen. Dort werden sowohl vorbestellte als auch die frei verfügbaren Tickets verkauft.

Achtung: Auch Karten im freien Verkauf

Angelaufen ist der Fasching in Leisnig bereits, und zwar am 11.11. Die Eröffnungssause steigt am 14. Februar. Am Sonntag können sich die ersten Faschingsenthusiasten ihre Tickets sichern. 14 bis 16 Uhr verkaufen Mitglieder des Faschingsclubs im VfB-Vereinsheim die vorbestellten Eintrittskarten. Für alle nicht ausverkauften Parties sind zudem Tickets im freien Verkauf zu haben.

Am Tag der Verliebten gehts rund

Auf der Internetseite des Vereinskönnen Eintrittskarten weiter online bestellt werden. Der Verein gibt spätere Verkaufstermine bekannt. Außerdem werden dann die Verkaufsstellen für den freien Kartenverkauf noch verfügbarer Karten angegeben.

Eröffnet wird der Reigen der Leisniger Faschingsveranstaltungen am Freitag, 14. Februar, in der Karl-Zimmermann-Sporthalle, wo am Sonnabend darauf ebenfalls gefeiert wird. Der Sonntag, 16. Februar, richtet sich an das altersmäßig gesetztere närrische Publikum. Dann wird ab 14 Uhr gefeiert.

Am zweiten Sonnabend kommt Schützenhaus dazu

Danach wird am zweiten Faschingssonnabend der Saal vom angrenzenden Schützenhaus zur Faschingslocation dazu genommen. Der Karnevalsumzug zieht am Sonntag, 23. Februar, durch die Stadt mit Treff 12 Uhr auf dem Marktplatz. Danach ist 14 Uhr Kinderkarneval, für den es Karten am Einlass gibt. Mit der Rosenmontagsveranstaltung klingt die tolle Zeit aus.

Von Steffi Robak