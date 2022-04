Karnevalisten aus Schrebitz und Zschaitz schälen Kartoffeln um die Wette

Noschkowitz

20 Kilo Kartoffeln warteten am Donnerstagnachmittag im Noschkowitzer Wald darauf, geschält zu werden. MDR-Moderatorin Gesine Schöps und ihr Drehteam luden zur Kartoffel-Schäl-Challenge ein. Duelliert haben sich die Karnevalisten von Schrebitz und Zschaitz. Sie zückten die Schäler und warteten auf den Startschuss. In ihren Reihen hatten die Teams die Bürgermeister ihrer jeweiligen Gemeinden. Das Zschaitz-Ottewiger Gemeindeoberhaupt machte sich besonders hübsch. Immo Barkawitz kam standesgemäß in der Kittelschürze. Dirk Schilling schnappte sich kurzerhand noch fix ein Vereinsshirt der Schrebitzer Narren.

Letzter Drehtag für Ostrau

Das Wettschälen ist Teil des MDR-Frühlingserwachens. Die Gemeinde Ostrau ist in diesem Jahr der sächsische Vertreter im Kampf mit zwei Kommunen aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. Beim großen Aktionstag am 7. Mai soll das Naherholungszentrum im Noschkowitzer Wald wieder wachgeküsst werden. In den vergangenen Wochen besuchte MDR-Moderatorin Gesine Schöps und ihr Drehteam die Gemeinde immer mal wieder und stellte Land und Leute vor. Am Donnerstag fiel vorerst die letzte Klappe. Die Kartoffel-Schäl-Challenge war der letzte Drehtag, bevor es nächste Woche richtig ernst wird. Und für Moderatorin Gesine Schöps, die gleichzeitig die Patin für Ostrau als sächsischen Kandidaten ist, steht fest: „Ich will das Ostrau gewinnt.“ War es anfangs nur ein Projekt für die MDR-Frau, hat sie die Ostrauer mittlerweile ins Herz geschlossen. „Sie hätten es so verdient“, sagt sie.

Alida-Nadine Kühne durfte am Donnerstag Schiedsrichterin spielen. Sie wurde beim letzten Kartoffelfest in Ostrau zur Kartoffelkönigin gekürt. Jetzt beobachtete sie mit Argusaugen, ob geschummelt wird. Grund zum Meckern gab es aber keinen. Am großen Schäl-Tisch ging es friedlich zu. Die Kartoffelkönigin war es auch, die am Ende den Sieger verkünden durfte. Und das war gar nicht so einfach: „Ostrau war schneller, aber Zschaitz schälte gründlicher“, lautete ihr Urteil. Über das Unentschieden konnten sich alle freuen, denn es traf den Nagel auf den Kopf: Beide Gemeinden fusionieren, bilden ab dem kommenden Jahr eine große Landgemeinde.

Letzte Anweisungen von MDR-Moderatorin Gesine Schöps, dann fiel der Startschuss. Quelle: Stephanie Helm

Die Kartoffel-Schäl-Challenge war da ein gutes Omen. Gemeinsam haben Zschaitzer Faschingsclub und Schrebitzer Carnevals Club nämlich den Sieg geholt und die von der Agrar AG Ostrau gesponserten 200 Euro eingeheimst. Für die haben die Karnevalisten samt Bürgermeister auch schon eine Verwendung. Am 7. Mai, wenn das Naherholungszentrum auf Vordermann gebracht wird, soll ein Insektenhotel aufgestellt werden. „Damit die Bienen zwischen Ostrau und Zschaitz eine Pause einlegen können“, scherzte Thomas Lohse vom Schrebitzer Carnevals Club (SCC).

Der Zschaitz-Ottewiger Bürgermeister Immo Barkawitz kippt die Kartoffeln in den Kochtopf. Sein Ostrauer Amtskollege Dirk Schilling guckt genau hin. Das Ergebnis? Ostrau schälte schneller, Zschaitz dafür gründlicher. Quelle: Stephanie Helm

Verhungern und verdursten musste am Donnerstag übrigens auch niemand: Vorm Schälen gab es einen Kartoffelschnaps für jeden, danach wurden die geschälten Kartoffeln mit leckerem Quark vertilgt. Am 5. Mai läuft der Beitrag über das Wett-Schälen dann bei „MDR um 2“ und „MDR um 4“ im Fernsehen.

Grundschüler reiten freihändig

Einen Tag zuvor fand bereits die Reit-Challenge statt. 13 Mädchen und Jungen aus der Ostrauer Grundschule besuchten den Reitplatz des Noschkowitzer Reitvereins. Dort durften sie ihre Runden drehen und wer besonders mutig war, ritt freihändig. Dafür winkte dann eine Belohnung. Die Sparkasse Döbeln versprach für jede geschaffte Runde, die Kasse klingeln zu lassen. 750 Euro kamen am Ende zusammen. Geld, dass man für den großen Einsatztag gut gebrauchen kann. Davon sollen Farbe, Lackierung und was sonst noch gebraucht wird, besorgt werden.

Von Stephanie Helm