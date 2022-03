Karsten Müller will in Leisnig Bürgermeister werden

Leisnig

Karsten Müller aus Leisnig will sich ebenfalls um das Amt des Leisniger Stadtoberhauptes zur Wahl stellen. Müller ist parteilos und er tritt als Einzelkandidat an. Das bringt für die Kandidatur zunächst eine Hürde mit sich.

Vor sieben Jahren schon Bürgermeisterkandidat

Müller ist 52 Jahre alt. Und er wirbt nicht zum ersten Mal um die Wählergunst der Leisniger. Vor sieben Jahren stand er ebenfalls zur Wahl. Hinter seinen Mitbewerbern, dem damaligen Amtsinhaber Tobias Goth (CDU) und dem ebenfalls parteilosen Carsten Graf, blieb Müller sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang damals weit abgeschlagen.

„Den einen kennt keiner, der andere ist nicht von hier“

Nach seiner Kandidatur vor sieben Jahren wurde es dann wieder still um ihn, was sein kommunalpolitisches oder anderweitig öffentliches Engagement in seiner Heimat-Kommune anbelangt.

Trotzdem will Karsten Müller es in diesem Jahr noch einmal versuchen. Er begründet das damit: „Den einen der bisherigen Kandidaten kennt keiner, und der andere ist nicht von hier. Außerdem gefällt mir bei demjenigen nicht, dass ihn gleich vier Parteien aufstellen. Dieses Prozedere finde ich so nicht in Ordnung.“

„Wachrütteln - Dann haben die Leisniger wirklich eine Wahl“

Ein weiterer Grund für seine eigene Kandidatur sei, dass er bei der Bürgermeisterwahl mit seinem einzigen Kreuz nichts bewirken könne. Aber wenn er sich selber als Kandidat zur Wahl stelle, dann hätten die Leisniger nicht nur die Wahl zwischen dem einen, den sie vielleicht nicht wollen und dem anderen, den sich nicht kennen.

„Mit meiner Kandidatur will ich die Leisniger auch wachrütteln, damit die Leute sehen: Sie haben dann mit einem weiteren Kandidaten auch wirklich eine Wahl.“

Von Beruf ist Karsten Müller Dachdecker. Er führt in Leisnig ein Fachgeschäft für Berufs- und Sicherheitsbekleidung und hat zuletzt unter anderem auch Bauleiter gearbeitet. Müller ist verheiratet und hat drei Kinder.

Am 2. April offenes Rathaus für Unterschriften

Damit Karsten Müller zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni dieses Jahres antreten darf, benötigt er Unterstützerunterschriften, da er sich nicht von einer Partei aufstellen lässt. Er braucht insgesamt 60 Unterschriften. Die Listen dafür liegen derzeit schon im Rathaus von Leisnig aus. Bis zum 7. April können seine Unterstützer dort ihre Unterschriften leisten.

Am Sonnabend, 2. April, wird am Vormittag, 9 bis 12 Uhr, ebenfalls das Rathaus geöffnet für Leute, die für Karsten Müllers Kandidatur unterschreiben möchten. Mit Wahlkampfthemen wolle er sich dann auseinandersetzen, wenn er ausreichend Unterstützerunterschriften gesammelt hat.

Von Steffi Robak