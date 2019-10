Döbeln

Zu einer Rettungsaktion ist Dienstagmorgen die Döbelner Feuerwehr mit dem Schlauchboot ausgerückt. Eine Katze war auf unerklärliche Weise an den Fuß des Mitten in der Mulde stehenden Brückenpfeilers gelangt und kam von dort zunächst nicht wieder weg. Ein Passant hatte das Tier in dieser misslichen Lage entdeckt und die Feuerwehr gerufen. „Wir sind mit dem Schlauchboot zur Oberbrücke ausgerückt und haben es auch zu Wasser gelassen. Als wir loslegen wollten, ist die Katze von selbst ans Ufer geschwommen“, berichtet Wehrleiter Thomas Harnisch. Die Wehr konnte also wieder abrücken. Wie der Stubentiger an den mittleren Brückenpfeiler gelangte – ob von der oberen Brüstung oder bereits durch den Fluss, das ist unklar. Die Besitzerin oder der Besitzer der Katze war nicht vor Ort.

Von Olaf Büchel