Katzenjammer bringt Harthaer auf die Palme

Verena Schröder und ihr Mann Gerd haben nichts gegen Katzen. Im Gegenteil. Das Ehepaar besaß selbst schon einige Stubentiger und kann deren Namen noch heute wie aus der Pistole geschossen aufzählen. Doch was sich nach ihren Erzählungen seit einiger Zeit in der Nachbarschaft ihrer Wohnung an der Nordstraße abspiele, das geht auch den Katzenfreunden zu weit. „Alle im Viertel regen sich darüber auf. Aber kaum einer traut sich, mal öffentlich was zu sagen. Ich halte meinen Mund nicht mehr“, erklärt Gerd Schröder.

Überall Katzenkot

Der Nachbar halte in seinem Haus unzählige Katzen. Es seien vermutlich schon bis zu 40 Tiere gewesen. Wie viele es zurzeit sind, lasse sich nur vermuten. Auf jeden Fall zu viele, so dass der Katzenhalter der Situation nicht mehr gewachsen sei, sagen die Schröders. Die Vierbeiner würden überall herumstromern, alles vollkoten und -urinieren. „Auf unserem Wäscheplatz, auf dem Hof, auf den Mülltonnen, alles voll Katzenkacke. Wir können nicht mal mehr den Gartentisch und die Stühle normal stehen lassen, sondern müssen sie ankippen. Sonst verrichten die Tiere ihr Geschäft darauf. Zudem stinke es oft fürchterlich, der üble Geruch dringe aus dem Nachbarhaus, berichten Schröders. Marcel Voigtländer, der mit seiner Familie ebenfalls neben dem „Katzenhaus“ wohnt, bestätigt diese Aussagen. „Massenhaft Katzen, die durch die Fenster rein und raus klettern. Selbst in unsere Wohnung sind sie schon gekommen“, so Voigtländer. Er vermutet, dass die Tiere nicht kastriert werden, so dass es immer wieder junge Katzen gibt.

Besitzer schwer zu sprechen

Vor Ort ist ein verriegelt und verrammeltes Haus vorzufinden. Unangenehme Gerüche sind tatsächlich wahrzunehmen. Allerdings ist lediglich eine Katze zu sehen. Die Person, gegen die sich die ganzen Kritiken und Vorwürfe richten, ist schwer zu sprechen. Mehrfach hat die DAZ versucht, sie zu den Aussagen der Nachbarn zu befragen. Auf längeres Klingeln am Haustor reagiert sie nicht. Die Nachbarn winken ab: „Garantiert Zuhause, macht aber nicht auf. Das kennen wir.“

Anonymer Aufruf

Seit ein paar Tagen haben die Beschwerden der Anwohner eine neue Stufe erreicht. In die Briefkästen der umliegenden Wohnungen haben Unbekannte Zettel mit einem Aufruf geworfen. Darauf steht, dass die betreffenden Katzen schlecht ernährt seien, dass es Inzucht gebe, so dass viele der Tiere krank geboren würden. Die Katzen würden durch angekippte Fenster klettern, was für sie lebensgefährlich sei. Der anonyme Schreiber vermerkt, dass die Tiere unter den Zuständen leiden würden und ihnen geholfen werden müsste. Die Empfänger der Zettel sollten sich ans Ordnungsamt oder gleich an den Amtstierarzt des Kreises wenden.

Stadt stellt Amtshilfeersuchen

Im Harthaer Rathaus ist das offensichtliche Katzenproblem bekannt. „Wir als Ordnungsamt können da nicht so viel ausrichten, wie sich die Bürger erhoffen. Es ist eine schwierige Situation. Aber wir sind dran und haben auch schon ein Amtshilfeersuchen an das Landratsamt gerichtet“, sagt Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronald Fischer. Das „Katzenhaus“ habe er mit seinen Mitarbeitern schon eine ganze Weile im Blick. Fischer: „Wir wissen, da liegt was im Argen. Und wir stehen deshalb mit dem Veterinäramt des Landkreises in Kontakt.“ Schon oft habe es kritische Hinweise von Bürgern wegen der Katzen gegeben. Der Tierhalter hat laut Fischer sogar mal eine Auflage vom Tierschutz erhalten, nach der er maximal zehn Katzen haben dürfe. „Die Vermutung liegt nahe, dass es gerade wieder viele Katzen sind“, so der Ordnungsamtsleiter. Er erhofft sich von einem anstehenden Vorort-Termin mit dem Veterinäramt eine Lösung.

Im Notfall kommt die Polizei

Auch die Kreisbehörde kennt den Fall, wie Sprecher André Kaiser sagt. „Wir können auch bestätigen, dass wir schon vor Ort waren.“ Spezifisch zu Einzelfällen werde sich aber generell nicht geäußert. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises sei für den Tierschutz zuständig. André Kaiser: „Wir gehen jeder Meldung nach und führen je nach Umstand natürlich auch Vor-Ort-Kontrollen durch. Wenn uns der Zugang verwehrt wird, dann bitten wir im Notfall die Polizei im Hilfe.“ Wenn bei Kontrollen Missstände festgestellt werden, könne es unterschiedliche Konsequenzen geben. Das könne ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sein oder es werden Auflagen erteilt. Diese könnten vom Reduzieren der Tiere bis zu einem Tierhaltungsverbot reichen. Grundsätzlich gebe es keine Obergrenze, wie viele Katzen eine Person halten dürfe. Aber, so Kaiser: „Wichtig ist, dass die Tiere entsprechend des Tierschutzes gehalten werden.“

Von Olaf Büchel