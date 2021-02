Kein Geld für Buckelpiste – Waldheim und Hartha warten auf Fördermittel

Waldheim/Hartha

Seit einem Jahr sind Waldheim und Hartha ihre Umgehungsstraßen los. Der Freistaat hatte mit den Städten getauscht und diese als Staatsstraßen übernommen. Dafür bekamen sie die vormalige S 36, die nun eine Gemeindestraße ist. Ein nicht unbedingt vorteilhafter Tausch, denn diese Straße ist eine Buckelpiste.

Die Nachbarstädte wollen die Straße gemeinsam sanieren. Auf Waldheimer Seite liegt unter der Harthaer Straße bis zu den Leipziger Häusern ein alter Abwasserkanal, den der Abwasserzweckverband Untere Zschopau erneuern will - eine wichtige Voraussetzung für einen späteren Straßenbau, denn in ein frisch asphaltierte Straße reißt man wegen des Kanalbaus ungern wieder rein. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bestätigte nun, dass die Planungen für die Erneuerung des Abwasserkanals noch in diesem Jahr beginnen sollen.

Straßenbauförderung am Boden

Auch auf Harthaer Seite sollen vor der Straßensanierung noch Kanalarbeiten erfolgen. An dem gemeinsamen Straßenbau hält Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) weiterhin fest. Die Bauämter beider Städte würden bereits zusammen mit den Planungen beginnen. Eine Aussage, wann die Arbeiten an der Verbindungsstraße zwischen den beiden Städten beginnen könnte, will Ronald Kunze jedoch nicht treffen. „In Sachsen ist es im Moment sehr schwer an Fördermittel für den Straßenbau zu kommen. Die Straßenbauförderung ist am Boden und ein großes Problem des Wirtschaftsministeriums. Auch deshalb können wir uns noch nicht zeitlich festlegen, weil wir einfach nicht wissen, wann die Gelder kommen“, sagt das Harthaer Stadtoberhaupt. Es sei aber der Wunsch, Mitte 2022 mit der Sanierung der ehemaligen Staatsstraße beginnen zu können.

Die Sanierung sei unbedingt notwendig, die Straßenschäden inakzeptabel. Einfache Reparaturen würden dort auch keine Besserung bringen, sagt Bürgermeister Kunze. Den Tausch der Straßen mit dem Freistaat findet er dennoch fair. „Die neuen Umgehungsstraßen mit ihren Anbindungen an die Industriegebiete werden viel mehr frequentiert, als die ehemalige S 36. Es ist also logisch und richtig, dass sich die Besitzverhältnisse geändert haben. Außerdem sind für den Tausch Ausgleichszahlungen an die Städte geflossen. Die nutzen wir jetzt als Eigenmittel für die anstehende Sanierung.“

Von Dirk Wurzel und Tim Niklas Herholz