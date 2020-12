Kein Karneval in Leisnig

Leisnig

Der Carneval-Club-Leisnig (CCL) hat alle Veranstaltungen für die Saison 2021 abgesagt. Das erklärt der Vorstand des Leisniger Karnevalvereins. Nach einer Videokonferenz am Donnerstag habe man diese Entscheidung schweren Herzens, aber einstimmig getroffen.

Schon länger sei klar, dass der Karneval in der Session im kommenden Jahr anders ablaufen würde, als sonst. Grund ist, wie könnte es anders sein, die Coronapandemie und die mit ihr einhergehenden Auflagen und Verordnungen.

Keine Feiern um jeden Preis

Der Carneval-Club-Leisnig habe in den vergangenen Monaten versucht verschiedenen Alternativen zu den Veranstaltungen zu erarbeiten um die Leisniger Bürger doch wenigstens etwas in Karnevalsstimmung bringen zu können. Aber auch diese Alternativen müssten immer wieder auf die aktuelle Infektionslage angepasst werden. Der Vorstand des Carneval-Club-Leisnig möchte sich zudem noch nicht festlegen, welche Alternativen letztendlich umgesetzt werden könnten. „Was am Ende möglich sein wird, kann heute noch keiner sagen“, heißt es in der Pressemitteilung. Klar sei jedoch, dass die Gesundheitsprävention immer Vorrang habe. Feiern um jeden Preis werde es nicht geben.

Alternativprogramm im Netz

Natürlich sei man enttäuscht, dass die Veranstaltungen abgesagt werden müssten. Unter dem Motto „Ist auch verrückt die ganze Welt, der CCL zur Stange hält“ habe der Verein schon so manch lustige Idee für die kommende Saison gehabt. Laut Hansjörg Oehmig, stellvertretender Präsident des Carneval-Club-Leisnig wolle der Verein nun auf seinen Internetpräsenzen für ein Alternativprogramm sorgen. „Für die Hauptzeit bis zur Fastnacht am Dienstag planen wir auf unserer Homepage und Facebookseite Videos einzustellen. Zum Beispiel von Tanzeinlagen aus der Vergangenheit. Aber wir wollen auch versuchen neue Sketche aufzunehmen. Natürlich aber nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und -auflagen“, sagt Oehmig.

Dem Karnevalsverein entstünden durch die Absagen kein großer finanzieller Schaden, sagt der stellvertretende Präsident Oehmig. Generell habe man schon kleiner geplant, als in den Vorjahren. Da nun keine Bands oder Gema-Gebühren bezahlt werden müssten, lägen die Kosten noch im Rahmen.

Hansjörg Oehmig ist selbst Arzt und möchte an seine Mitbürger appellieren: „Wir müssen alle vernünftig mit der Situation umgehen und das geht nur mit dem Tragen der Masken, dem Abstandhalten und Händewaschen!“ Der Verein bedauere sehr, dass zu viele Bürger die Realität nicht wahrhaben wollten.

Von Tim Niklas Herholz