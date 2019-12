Kein Kulturraumgeld fürs Döbelner Treibhaus

Alles andere als besinnlich ist die Adventszeit in Döbeln angelaufen. Die Polizei hat drei Männer in Gewahrsam nehmen müssen. Bei beiden Vorfällen – einer in den frühen Morgenstunden, einer in den letzten Minuten des Sonntages – sollen die Unruhestifter auch auf die Beamten losgegangen sein.