Waldheim

Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagnachmittag in Waldheim im Einsatz.Ein Junge war gegen mit dem Fahrrad verunglückt. Problem: Mehrere Waldheimer wollten mit ihren Mobiltelefonen nach dem Rettungsdienst telefonieren. „Aber das ging nicht. Es war kein Netz“, sagt ein Augenzeuge. Er wundert sich, weshalb nicht wenigstens der Notruf funktionierte. Ein zufällig vom Dienst kommender Polizist habe sich dann um die Alarmierung des Rettungsdienstes gekümmert. Auf den Gedanken, mal schnell in ein Geschäft zu gehen und mit dem Festnetz zu telefonieren, kam laut dem Augenzeugen aufgrund der stressigen Situation keiner.

Der Junge hat sich bei dem Aufprall im Gesicht verletzt, sei aber sonst ansprechbar gewesen. Wie Daniela König von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, kam der 11-Jährige Radfahrer vom Niedermarkt und stieß mit dem von der Schlossstraße kommenden Pkw zusammen. Der Junge habe sich leicht verletzt, der Sachschaden beträgt laut Polizei 800 Euro. Die Polizei hat die ganz normalen Unfallermittlungen aufgenommen.

Von Dirk Wurzel