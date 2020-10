Kein Putztag in Waldheim

Waldheim

Achtung! Kein Putztag des Waldheimer Verschönerungsvereins am heutigen Freitag (16. Oktober). Der Verein hat die Aktion abgesagt. Der Grund ist die Witterung der vergangenen Tage. Weil es übelst geregnet hat, sind die Wege am Eichberg nass und durchweicht. Der Verein fürchtet die daraus resultierende Unfallgefahr und hat den Subbotnik daher gecancelt. Eigentlich wollten die Verschönerer am heutigen Freitag die Sturmschäden im Wald richten und für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Dazu hatte der Verein Waldheimer eingeladen, sich an der Putzaktion zu beteiligen.

Von Dirk Wurzel