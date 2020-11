Mügeln

An diesem Wochenende würde unter anderen Umständen der Mügelner Weihnachtsmarkt stattfinden. Neben Glühwein, Bratwurst sowie Bummeln, Schauen und Kaufen gehörte dazu stets Livemusik. Für die Einstimmung in die Adventszeit sorgten in den vergangenen Jahren unter anderem Take it easy aus Potsdam, das Brass-Quintett Leipzig, Claus Thoma, Vergissmeinnicht aus Wurzen, die Oschis von der Oschatzer Lebenshilfe, die Thüringer Kreuzbuben und die Gitarrengruppe Naundorf. Eine feste Größe im musikalischen Rahmenprogramm des Mügelner Weihnachtsmarktes waren die Kemmlitzer Blasmusikanten.

„Ich bin tief traurig, dass wir nichts machen können“, sagt Simone Wallburger, Organisationsleiterin der Kemmlitzer. Nach dem ersten Lockdown habe man vorsichtig mit den Proben begonnen – mit Abstand. „Wir haben einige ältere Mitglieder, die wir nicht gefährden wollen“, erläutert Simone Wallburger. Abgesehen von einem Auftritt bei der Delegiertenversammlung des Feuerwehrverbandes, einem Ständchen und einer öffentlichen Probe am Mügelner Seniorenheim sei man bis zu den erneuten Einschränkungen über das vorsichtige Proben nicht hinausgekommen.

Anzeige

Ungewohnt: Dienstage ohne Probe

„Zur Zeit geht gar nichts“, erklärt Simone Wallburger. Ja, die Weihnachtszeit mit den vielen Auftritten wäre anstrengend, aber auch schön. Es sei immer noch ungewohnt, dienstags nicht zur Probe zu gehen, die anderen Musikanten nicht zu treffen. „Per Telefon und Whatsapp bleiben wir in Kontakt, aber das ist nicht das Gleiche“, betont die Organisationsleiterin. Tatsächlich hätten Bekannte schon festgestellt, dass Wallburgers – auch Ehemann Rolnald und Vater Hans Esch spielen bei den Kemmlitzern – noch nie so viel Freizeit gehabt hätten.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten

„Wir versuchen stattdessen, uns viel an der frischen Luft zu bewegen – beim Wandern oder Radfahren“, erklärt Simone Wallburger. Tatsächlich finde sie diesen totalen kulturellen Stillstand gruselig. „Zum Glück müssen wir nicht von der Musik leben“, betont sie. Anderen musikalisch Freude zu bereiten sei ihr Hobby, es hänge keine Existenz daran, so wie das bei den Profis der Fall sei.

CDs und Kopfhörer erleichtern das Üben

„Dennoch hoffen wir stark darauf, 2021 wieder ein Publikum zu haben“, erklärt Simone Wallburger. Obwohl sie immer optimistisch gestimmt sei, könne sie sich nicht vorstellen, dass man bereits im Februar auftreten könne. „Das wird wohl noch etwas länger dauern“, vermutet sie. Man müsste, wenn es wieder möglich ist, erst wieder am Zusammenspiel arbeiten.

Obwohl mit ihr noch zwei Musikanten unter einem Dach wohnen, probe sie allein. Ihr Vater gehe auf die 80 zu, da wolle man nichts riskieren. „Es gibt ganz gute Möglichkeiten mit CD und Kopfhörern zu üben ohne sich nur allein zu hören“, erklärt sie. Bei ihr stehe das Proben nach wie vor einmal wöchentlich auf dem Plan. Die Möglichkeit, neue Stücke einzustudieren, habe man unter diesen Umständen aber nicht. Und natürlich erschwere es die Suche nach Nachwuchs für die Kapelle, wenn man sich nicht öffentlich zeigen könne.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

„Ich finde das ungerecht, so eine Veranstaltung von oben herab auf das Glühweintrinken zu reduzieren und deshalb zu untersagen“, stellt Simone Wallburger zum Thema Weihnachtsmarkt klar. So bleibe den Kemmlitzern nur die Möglichkeit, ihre Fans auf diesem Wege zu grüßen. Eine Adventszeit, der so viele Zutaten fehlen, sei schon deprimierend. „Ich habe noch gar keine Lust, das Haus weihnachtlich zu schmücken“, bekennt Simone Wallburger.

Von Axel Kaminski