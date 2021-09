Keine Angst vorm Pieks in Döbeln

Döbeln

Über 70 Impfungen wurden am Mittwoch im Impfbus des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Döbelner Obermarkt verabreicht. „Schon bis zum Nachmittag, 15 Uhr, waren es 56. Von Impfmüdigkeit war hier heute nichts zu spüren. Das war ein guter Termin“, sagt Annette Rüger, die den Impfbus steuert und gemeinsam mit ihrer Kollegin die Impfwilligen empfängt. „Wir hatten heute Erstimpfungen, Zweitimpfungen aber auch einige Auffrischungsimpfungen“, sagt Impfarzt Max Prantl. Der Anästhesist und Intensivmediziner hat im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung mittlerweile 7000 Corona-Impfungen in Mittelsachsen verabreicht. Bei Angstpatienten, die der Pieks in Panik versetzt, hat der Mediziner ein paar spezielle Hypnosetechniken parat. Mit Atemübungen und Suggestion gelingt es in wenigen Minuten den Patienten die Angst zu nehmen. Auch am Mittwoch wandte der 52-Jährge diese Techniken drei Mal an. „Es ist so schade, wenn die Leute Angst haben“, sagt er. Die Techniken werden auch bei kleinen Patienten etwa beim Zahnarzt angewandt. Meist ist dann schon der nächste Zahnarztbesuch nahezu angstfrei.

Ferenc war gestern einer von drei Impfwilligen im Schulalter. Impfangst hatte der 14-jährige Schüler des Lessing-Gymnasiums Döbeln nicht. Im März hatte die Familie Corona durchgemacht. Mutter, Vater und Ferenc hatte die Infektion drei Wochen lang aus dem Rennen genommen. Nur der elfjährige Bruder war verschont geblieben. „Ich hatte drei Wochen Halsschmerzen, Husten und war total schlapp. Da habe ich beschlossen, dass ich mich impfen lasse, wenn es soweit ist“, sagt er. Weil Ferenc noch als genesen gilt, bekommt er nur eine Impfung. Mutter Beate (43) unterstützt die Entscheidung ihres Sohnes. Und sie sieht auch den Vorteil, dass die Impfung auch mehr Freiheit mit sich bringt, denn jungen Leute wollen sich treffen und etwas unternehmen. Das sei als Geimpfter sicher künftig unkomplizierter. Das Impfangebot an der Schule wollten Mutter und Sohn nicht annehmen. „Das Impfen sollte in der Familie entschieden werden und nicht im Klassenzimmer“, finden beide. Auch findet es die Mutter einfacher in Familie einen Impftermin zu nutzen, denn ein Elternteil muss bei Kindern unter 14 mit. „Bei uns bot sich der Impfbus dazu heute an“, so die 42-Jährige.

Von Thomas Sparrer