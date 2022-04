Keine Autos auf Lager: Döbelner Autofrühling fällt flach 

Döbeln

Die 25. Auflage des Döbelner Autofrühlings steht offenbar unter keinem guten Stern. Nach der verregneten Nummer 24 im Mai 2019 musste das riesige Open-Air-Autohaus rund um den Ober- und Niedermarkt 2020 und 2021 wegen Corona abgesagt werden. Jetzt hat der Stadtwerbering die am 15. Mai geplante Veranstaltung zum dritten Mal hintereinander absagen müssen. Diesmal liegt es an der mangelnde Teilnahme der Autohäuser. „Die Autohersteller steckten nach Corona schon in einer Beschaffungskrise. Die hat sich durch den Ukraine-Krieg noch verschärft. Die Autohäuser haben schlichtweg aktuell mit langen Lieferzeiten zu tun und damit, dass sie gar nicht so viele Autos zur Verfügung haben, um am Autofrühling teilzunehmen“, erklärt Grit Neumann die Vorsitzende des Stadtwerberinges. Wo sonst rund um den Niedermarkt etwa 120 bis 150 schicke Karossen glänzten, hätten die Organisatoren diesmal gerade so 40 Autos zusammenbekommen. Das wäre zu mickrig geworden. Auch die Idee, diesmal stattdessen nur auf Oldtimer zu setzen, wurde verworfen. Denn, was ist, wenn es wie 2019 am Veranstaltungstag regnet? Dann sind bleiben die fahrbaren Goldstücke der Oldtimerfreunde in der Garage. Mit der Absage des Autofrühlings fällt auch der an diesem 15. Mai geplante verkaufsoffene Sonntag flach. Man hatte die Veranstaltung erstmals auf den Sonntag gelegt, um dem sächsischen Ladenschlussgesetz Rechnung zu tragen. Das lässt Sonntagsöffnungszeiten nur in Verbindung mit Veranstaltungen zu.

Abholstation wird im Mai aufgestellt

Während für den Autofrühling im nächsten Jahr ein neuer Anlauf genommen wird, ist der nächste verkaufsoffene Sonntag in Döbelns Innenstadt am Sonntag nach den Osterferien, am 24. April angesetzt. An diesem Wochenende haben sich die Händler zahlreiche Schausteller zum Frühlingfest eingeladen. Ob die Händler am Sonntag des Döbelner Stadtfestes im Juni öffnen, wollen sie auf ihrer nächsten Mitgliederversammlung am 26. April entscheiden. Bis dahin hofft Vereinschefin Grit Neumann, dass auch die neue öffnungszeiten-unabhängige Abholstation der Innenstadthändler endlich auf den Weg gekommen ist. Für die Idee hatte der Stadtwerbering beim Innenstadtwettbewerb „Ab in die Mitte“ im November 9000 Euro Preisgeld gewonnen. Die Warenabholbox sollte eigentlich längst am Obermarkt rechts neben dem Biergarten aufgestellt sein. „Der Fundamentplan liegt jetzt bei der Stadt. Eine Aufstellung im Mai ist unser Wunsch“, sagt Thomas Kolbe, Geschäftsführer vom Döbelner Briefkastenhersteller Max Knobloch Nachf. GmbH. „Wir fertigen die Box in Kürze maßgenau für den Standort“, kündigt er an.

Cocktailnacht am 1. Juli

Und noch einen Wettbewerbsgewinn will die Döbelner Händlergemeinschaft zur Innenstadtbelebung beitragen. Dazu wird die eigentlich am 27. Juli geplante Cocktailnacht aus der Sommerferienzeit auf den 1. Juli vorgezogen. An diesem Freitagabend wollen die Händler ihre Läden bis in die Nacht öffnen und den Kunden zum Einkaufsbummel Cocktails kredenzen. Mit der Idee hatte der Stadtwerbering im vergangenen Jahr beim Wettbewerb „So geht sächsisch. Jetzt lokal handeln“, ein Preisgeld von 5000 Euro gewonnen, die für die Cocktailnacht zum Einsatz kommen.

Von Thomas Sparrer